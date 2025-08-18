Arranca la Feria de la Uva 2025 en Aguascalientes con Encierro Sanmarqueño y concierto de Karen Souza

El Encierro Sanmarqueño congregó a más de 7 mil personas, que disfrutaron la tradicional carrera de toros bravos en el corazón de Aguascalientes.

Aguascalientes vivió una jornada inolvidable con dos eventos que marcaron el arranque de la Feria de la Uva 2025, en el marco de las Vendimias de la Ruta del Vino: el primer Encierro Sanmarqueño, que congregó a más de 7 mil asistentes, y el concierto de la reconocida cantante argentina de jazz y bossa nova, Karen Souza, que reunió a 2 mil personas en la explanada de San Marcos.

Desde el mediodía, la adrenalina y la tradición se apoderaron del Centro Histórico con el Encierro Sanmarqueño 2025. Seis toros bravos recorrieron las calles en dos tandas, acompañados por música y ovaciones que hicieron vibrar a las familias, ganaderos y aficionados presentes. La indumentaria típica —camisa blanca, mezclilla y pañuelo rojo— evocó la esencia de esta expresión taurina, que se vivió en un ambiente de seguridad y convivencia familiar gracias al despliegue de personal de protección civil y servicios médicos.

Aficionados acompañan a los seis toros bravos durante el primer Encierro Sanmarqueño, que marcó el inicio de la Feria de la Uva 2025. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Por la noche, la explanada de San Marcos, a un costado del Pabellón del Vino, se transformó en un espacio de elegancia y calidez con el primer concierto de la Feria de la Uva 2025. Karen Souza cautivó con su inconfundible voz y un repertorio de clásicos reinventados al estilo jazz, que incluyó temas como Creep, Do You Really Want to Hurt Me y Personal Jesus. El ambiente se enriqueció con la degustación de vinos hidrocálidos, quesos, charcutería y dulces típicos, mientras visitantes, familias y medios de comunicación convivieron en un entorno seguro y festivo. La velada también contó con la energía del Grupo 4x4 y un desfile de vestidos tradicionales que resaltó la riqueza cultural y artesanal de Aguascalientes.

El Secretario de Turismo, Mauricio González López, destacó que la Feria de la Uva no solo promueve la grandeza vitivinícola de la entidad, sino que también impulsa otros productos locales como mezcal, cerveza artesanal, quesos, dulces típicos, deshilados y artesanías, fortaleciendo así la identidad y el atractivo turístico de Aguascalientes.

La Secretaría de Turismo del Estado invita al público a no perderse el segundo Encierro Sanmarqueño, que se celebrará el próximo 23 de agosto a las 12:00 horas, así como la variada programación de conciertos 22 con Pandora & Flans y 23 con Amanda Miguel, corridas, catas y actividades que forman parte de la Feria de la Uva 2025 y las Vendimias de la Ruta del Vino.

