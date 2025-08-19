Hidalgo arranca distribución de más de 800 mil medicamentos.

Como parte del esfuerzo inédito del Gobierno de México para garantizar el abasto de medicamentos en todas las entidades, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dio el banderazo de salida a las Rutas de la Salud en la entidad, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del IMSS Bienestar.

Fue durante la conferencia de prensa matutina que la mandataria, a través de un enlace con gobernadores de 23 entidades, dio el banderazo de salida del programa federal, cuyo propósito es garantizar la entrega oportuna de medicamentos en centros y hospitales, eliminando barreras logísticas y administrativas.

“De aquí al fin de semana se repartirá en los centros de salud y van a seguir haciéndolo; y en la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales. Los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada. Entonces, vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar”, afirmó Sheinbaum Pardo.

En Hidalgo, la estrategia contempla la distribución de 803 mil 10 piezas de medicamento, mediante 93 rutas, con el apoyo de 63 unidades vehiculares que transportarán insumos a los 484 centros de salud, 18 hospitales, seis unidades especializadas y 38 unidades móviles del sistema IMSS Bienestar en el estado.

¡Las #RutasDeLaSalud ya están en camino! 🚍



Con este nuevo modelo de distribución, se fortalece el abasto de medicamentos, mejorando la atención en Hospitales y Centros de Salud.



Junto a nuestra presidenta @Claudiashein, construimos un #HidalgoPotenciaEnMarcha.… pic.twitter.com/IgaKc57aCv — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) August 19, 2025

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, subrayó que la iniciativa responde a un reclamo social histórico: “Desde Hidalgo damos constancia del compromiso que asumió la presidenta de garantizar el abasto de medicamentos. Con 18 vehículos que se suman a los 45 de Birmex, se atenderá con trabajo intenso a toda la población que acude a los servicios de salud”.

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que, bajo el nuevo modelo, se entregarán kits prearmados de medicamentos esenciales para cubrir las necesidades de un mes, sustituyendo el antiguo esquema en el que cada centro de salud solicitaba clave por clave. Además, se implementará un sistema digital para transparentar la logística y los pagos correspondientes por lote.

A nivel nacional, durante esta semana se distribuirán 15 millones de medicamentos para atención de Primer Nivel, mientras que la próxima semana corresponderá a los hospitales de Segundo y Tercer Nivel. Tan solo del 19 al 23 de agosto, se entregarán 10 mil 497 kits con analgésicos, hipoglucemiantes y antihipertensivos en 8 mil 61 clínicas, a través de más de mil rutas de distribución.

