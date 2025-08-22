Le dan 131 años por asesinar a hija de activista

El presunto responsable, en imagen difundida por la Fiscalía General de Tamaulipas, ayer.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas informó ayer que el Ministerio Público obtuvo sentencia de 131 años, seis meses y tres días de prisión en contra de Enrique Yoel Rubio Flores, por los delitos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa, los primeros en agravio de Karen Alejandra, hija de la activista Miriam Rodríguez, quien fue asesinada el 22 de enero de 2014 en el municipio de San Fernando.

En un comunicado, la institución de procuración de justicia señaló que un juez penal mixto de primera instancia emitió la resolución después de que el representante social acreditó, con pruebas contundentes, la comisión de los delitos señalados y la responsabilidad en ellos del hoy sentenciado.

La joven Karen Alejandra fue secuestrada por integrantes del grupo criminal Los Zetas en el 2012. A partir de entonces, su madre, Miriam Rodríguez, se convirtió en activista y en líder de un grupo de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas. Dos años después, el cuerpo de Karen fue encontrado en una fosa clandestina, en la demarcación antes citada.

El Tip: Con sus propias investigaciones, Miriam Rodríguez descubrió que Enrique Yoel Rubio asesinó a su hija, Karen Alejandra, el 22 de enero de 2014.

Gracias al trabajo de investigación realizado por su cuenta, la activista Miriam Rodríguez logró que 10 personas implicadas en el secuestro y asesinato de su hija fueran capturadas, pero esas acciones la pusieron en la mira de los criminales señalados por ella.

El 23 de marzo de 2017, 29 internos escaparon del penal de Ciudad Victoria a través de un túnel. Al poco tiempo, la madre buscadora denunció que uno de estos reos, Enrique Yoel, era el asesino material de Karen Alejandra, y que ella había recibido amenazas de muerte.

Dos meses después, el 10 de mayo de 2017, Miriam Rodríguez fue asesinada cuando llegaba a su domicilio, a manos de un comando armado, del cual formaban parte al menos dos de los presos que escaparon del penal de Ciudad Victoria el 23 de marzo.