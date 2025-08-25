Huixquilucan destaca asistencia de 5 mil personas al ‘Juventudes Fest 2025’.

Con gran éxito, se llevó a cabo el “Juventudes Fest 2025”, organizado por el Gobierno de Huixquilucan y que contó con la participación de más de cinco mil jóvenes que disfrutaron de una verdadera fiesta al ritmo del ska, así como del rock y de la música sonidera.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que esta fiesta, celebrada en la colonia Ampliación Palo Solo, se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, por lo que destacó la participación de los jóvenes en estos eventos familiares y de sana convivencia, pues contribuyen a formar una sociedad fuerte y unida, donde toda la gente se sienta incluida, con igualdad de oportunidades, eliminando barreras y prejuicios.

“Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes asistir a este tipo de eventos que son hechos con mucho cariño y esfuerzo para todos. Este festival busca reconocer el papel de este sector de la población en la sociedad, pues estamos conscientes que son el futuro del país y, sobre todo, de Huixquilucan, por lo que seguiremos trabajando 24/7 con políticas públicas que favorezcan su desarrollo personal y comunitario”, comentó la alcaldesa.

Durante la celebración, diversas bandas musicales lograron que los asistentes bailaran y cantaran a todo pulmón, tales como Motolove, El Jefe del Acetato Memo Mix, Jamaica Sonora, Heavy Nopal, Rude Boys y Nana Pancha; este último grupo causó gran euforia con su repertorio de éxitos, tales como Luna, Eso que Tú, Incansable, Nana Punk, entre otros.

La presentación de Heavy Nopal fue todo un éxito entre los jóvenes huixquilquenses. Vean el ambiente que se vive en el Juventudes Fest Huixquilucan 2025. Compartan sus fotografías si están disfrutando de este evento. pic.twitter.com/OwQpOLdiLz — Romina Contreras (@RominaCDV) August 24, 2025

De igual forma, la Dirección General de la Juventud de Huixquilucan organizó diversas actividades donde los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar y dar a conocer sus dotes artísticos, mediante el grafiti con el uso de aerosoles en tablas de madera, en las cuales realizaron diversas pinturas que reflejan su identidad y pertenencia.

También se regalaron playeras para que los asistentes se llevaran un gran recuerdo del “Juventudes Fest 2025”, además de la gran convivencia de quienes se dieron cita desde las 12:00 horas del domingo, para ir con toda la familia y disfrutar de este evento.

El Gobierno de Huixquilucan seguirá trabajando a favor de los jóvenes con programas y acciones que permitan su desarrollo en diversas habilidades, alejándolos de malos hábitos e impulsando mejores oportunidades para su futuro.

JVR