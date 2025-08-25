Muere menor tras diagnóstico de probable rabia humana en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas informó sobre el fallecimiento de una adolescente de 17 años, tras ser diagnosticada con probable rabia humana y presentar una falla multiorgánica.

De acuerdo con el comunicado oficial, permanecen en curso los protocolos de profilaxis para prevenir contagios entre las personas que tuvieron contacto con la joven, tanto durante su hospitalización como antes de ingresar, incluyendo a sus familiares.

El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las autoridades de salud a brindar apoyo a la familia de la víctima para que el cuerpo pueda ser entregado y velado en su domicilio, sin riesgo de que se origine un nuevo brote.

La dependencia detalló que la joven murió a las 19:30 horas del domingo, luego de haber sido mordida por un zorrillo mientras dormía en su casa en Mezquital del Oro, municipio ubicado en los límites con Jalisco.

En seguimiento al caso, las autoridades mantienen bajo vigilancia a tres personas consideradas de alto riesgo tras haber compartido agua del mismo recipiente que la paciente. Se trata de dos adultos de Zacatecas y una niña de 5 años originaria de Durango, quienes ya recibieron tratamiento profiláctico y la vacuna antirrábica en tres dosis. Hasta ahora ninguno presenta síntomas.

La Secretaría de Salud estatal recordó que el incidente ocurrió el 22 de junio, cuando el animal mordió a la menor. No obstante, la atención médica se solicitó hasta el 13 de agosto en un centro de salud de Ameca, en el municipio de Valparaíso.

Finalmente, la dependencia indicó que aún se espera la confirmación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), institución que tomó muestras a la paciente diez días antes de su fallecimiento.

