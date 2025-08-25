Avanza el establecimiento de la empresa MIYM en Aguascalientes.

Directivos de la empresa Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM) se reunieron con la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, para darle a conocer los avances en la construcción de su planta en el estado, que alcanzará una inversión de 1 mil 100 millones de pesos y la generación de 550 empleos directos y 2 mil 200 indirectos.

“Cuenten con nosotros, somos sus principales aliados y sepan que en Aguascalientes existen las condiciones necesarias para que ustedes se establezcan y crezcan aún más; tenemos personal altamente calificado que ha hecho que muchas empresas estén en los primeros lugares de productividad; tenemos programas de financiamiento y, sobre todo, somos uno de los estados más seguros del país”, les dijo la gobernadora.

Teodoro Espejo Barradas, presidente del Consejo de Administración de MIYM, informó que se avanza en la construcción de su nave industrial en el norte del estado sobre una superficie de 108 mil metros cuadrados y se espera iniciar operaciones a principios del 2027.

Recordó que esta empresa se dedica al envasado de leche y fabricación de productos lácteos, como quesos, yogures y postres; dijo que su planta de Aguascalientes contará con tecnología de punta e instalaciones de primer nivel.

Esta mañana sostuve una reunión con Teodoro Espejo Barradas, presidente del Consejo de Administración de la empresa Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM), dedicada a la producción y envasado de lácteos y derivados, con quien revisamos los avances de la construcción de su planta… pic.twitter.com/fPwlzTKjfH — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 25, 2025

“La de Aguascalientes será nuestra planta más grande, tanto en dimensiones como en producción; sin duda será nuestra mejor planta, desde donde distribuiremos nuestros productos a todo el país; gracias a la gobernadora Tere Jiménez por su apoyo y gestiones para facilitar nuestro establecimiento en la entidad”, destacó.

En el encuentro que se realizó en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado; Héctor Abraham Ramírez Mazlum y Armando Valdepeña López Velarde, apoderados legales de la empresa MIYM.

