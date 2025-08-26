Bloquean ocho horas la México-Querétaro

Con taxis y algunos tractocamiones, los inconformes interrumpieron el tránsito en ambos sentidos, ayer.

Un grupo de transportistas del municipio de Jilotepec, Estado de México, bloqueó durante cerca de ocho horas la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, para exigir la localización de sus compañeros taxistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González, quienes fueron secuestrados el pasado 22 de agosto.

De acuerdo con amigos y familiares de Carlos, él y Cristóbal fueron privados de su libertad por hombres armados cuando conducían sus respectivos taxis en el municipio de Jilotepec.

El Dato: La Fiscalía General del Estado de México informó que, junto con la Guardia Nacional, se realizan labores de búsqueda de los taxistas que fueron secuestrados

Días antes del plagio, Carlos Cornelio Ortega había recibido llamadas en las que le exigían pagar derecho de piso, a lo cual se negó. Sus familiares indicaron que, a tres días de que se lo llevaron, no hay avances en las investigaciones para dar con su paradero.

TE RECOMENDAMOS: Fijan plazo para investigación complementaria Procesan a 10 por el asesinato de menor en Chalco

Los manifestantes pidieron apoyo a las autoridades, ya que dijeron ser víctimas constantes de amenazas, secuestros y extorsiones por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona de Jilotepec, en el Estado de México.

“Requerimos con urgencia el auxilio de las instancias federales para detener a estos individuos que tanto daño han causado a las familias trabajadoras del país”, expresó uno de los concesionarios inconformes, en el lugar del bloqueo.

En un breve comunicado, los conductores del volante anunciaron la reactivación de las “Autodefensas del Estado de México” y convocaron “a toda la ciudadanía que esté harta de la violencia a sumarse en defensa de los transportistas y de la paz de la comunidad”.

“Este llamado es urgente y decidido para juntos recuperar la paz y la tranquilidad que nos han arrebatado. La unión y la acción organizada son la única defensa frente a la delincuencia”, expresaron.

La protesta, que empezó aproximadamente a las 09:00 horas, provocó que centenares de vehículos se quedaran varados durante en los dos sentidos de la vía de comunicación, entre ellos muchos autobuses de pasajeros y camionetas de transporte público con personas que se dirigían a la Ciudad de México.

En algún momento, los manifestantes extendieron su bloqueo hacia la zona del Arco Norte, en donde cerraron la desviación hacia el municipio de Acambay, lo que también provocó caos en el lugar.

Por la tarde, afiliados a la Alianza de Transportistas Comerciantes y Anexas de México se sumaron a la manifestación y, además de reforzar el bloqueo, unos 100 transportistas se dirigieron al municipio de Jilotepec para sumarse a las labores de búsqueda.

Cerca de las 17:00 horas, los manifestantes fueron replegados de manera pacífica por elementos de la Guardia Nacional, pero la circulación se reanudó con lentitud, debido a que no se abrieron todos los carriles al mismo tiempo.