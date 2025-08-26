Rubén Rocha arranca entrega de motores y pangas a cooperativas pesqueras.

Fortaleciendo y modernizando el sector pesquero sinaloense y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los cientos de familias que dependen de esta actividad, el gobernador Rubén Rocha Moya puso en marcha el programa de entrega de motores marinos, mediante el cual más de 500 pescadores y pescadoras, tanto ribereños como de aguas continentales, pudieron acceder a esta vital herramienta de trabajo, la cual se complementó con la entrega de pangas.

El gobernador Rocha, aliado indiscutible del sector pesquero en la entidad destacó que Sinaloa es el único estado que tiene un programa de entrega de motores marinos y pangas, y con una inversión de 75 millones de pesos, el día de hoy, se entregan 543 motores marinos y 557 pangas, además de apoyar a 410 Unidades Económicas de Producción Pesquera y Acuícolas.

“Sinaloa es un estado de pesca en donde tiene una importante perspectiva de género, ya tenemos un número importante de mujeres en la pesca”, afirmó el gobernador.

Acompañado del Vicealmirante Saúl Hiram Bandala, comandante de la Octava Zona Naval; la secretaria de pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra y el alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, el mandatario estatal señaló que en Sinaloa los más de 35 mil pescadores cuentan con dos programas de Bienpesca, uno estatal y uno federal, garantizando un apoyo extra para el sustento de las familias, en temporada de veda, además destacó que Sinaloa lidera en la producción de pesca, siendo el primer lugar nacional en volumen de producción de pesca, liderando la captura de camarón. “Sinaloa es el estado que a nivel nacional figura como productor de especies marinas, nuestra actividad es primaria, producimos alimentos, no puede haber bondad más grande que la de producir alimentos, nosotros alimentamos al país”, reconoció.

Asimismo, subrayó que, llevando justicia social a las comunidades pesqueras del estado, se han presupuestado programas de inspección y vigilancia, sanidad, repoblamiento de embalses y se trabaja en mejorar la infraestructura y servicios en las comunidades llevando importantes obras para su desarrollo, pavimentaciones y rehabilitación de espacios públicos, a fin de que las familias del mar y de pesca en agua dulce vivan mejor.

El trabajo de producir alimentos es de los más nobles, y en Sinaloa lo sabemos bien.



Hoy dimos un paso más en el fortalecimiento de nuestro sector pesquero: entregamos motores y pangas para que las familias del mar tengan las herramientas necesarias para seguir alimentando a… pic.twitter.com/mIKKZlC78H — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 26, 2025

Escuchando las necesidades de las y los pescadores, el mandatario estatal, se comprometió a entregar despensas, gestionar acciones de desazolve y dragado en la bahía de Altata y otras comunidades, además de visitar las comunidades de Bacurato Paredones, y giró instrucciones a la secretaria Guerra Mena para buscar la certificación de las aguas de Celestino Gazca, Elota y se pueda exportar la producción de ostión.

La titular de Pesca y Acuacultura, destacó que en Sinaloa la pesca no solo es una actividad económica, es una forma de vida que debe ser apoyada por los gobiernos, asimismo, reafirmó el compromiso del Gobernador Rocha con los pescadores pues es el impulsor de Programas que benefician al sector.

“Son cuatro años de entrega de motores marinos, es el segundo año de entrega de pangas. Sinaloa es pesca y para seguir transformando el estado necesitamos la fuerza del pescado”, puntualizó.

Por su parte Jorge Berrelleza, afirmó que estas herramientas entregadas darán seguridad y fortaleza a la economía de las familias que viven de la pesca. “Navolato está siendo testigo de este apoyo que viene a las familias que viven del mar”, dijo el alcalde.

A nombre de los beneficiarios Consuelo Rubio, agradeció el apoyo a las mujeres pescadoras ya que con estos apoyos se entrega dignidad, reconocimiento y autonomía para los pescadores y cooperativas. “Queremos agradecerle gobernador Rubén Rocha Moya, por su compromiso con el sector pesquero en incluirnos a las mujeres en esta lucha por la igualdad y demostrar que las mujeres también pescan”, afirmó.

Acompañaron al Ejecutivo estatal, Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno, la diputada Rita Fierro Reyes, Presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado; Arnulfo Castro Montoya, Síndico de Altata; Enrique Llanes Avendaño, representante de la Federación de Cooperativas, Acuícolas y Permisionarios Pesqueros Auténticos Ribereños; Consuelo Rubio, socia de la Cooperativa “Silvia Ramírez”, así como las y los pescadores beneficiarios del programa en todo el estado.

