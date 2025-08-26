Me gusta lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y me inspira: actriz Jessica Chastain.

La actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain, habló sobre su admiración a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, con motivo de la premier de la película “Dreams”.

En el evento, la actriz destacó las cualidades de la Presidenta mexicana. Además, confesó que sigue las acciones realizadas por la política emanada de morena desde el anuncio de su candidatura a la presidencia de la República.

“Realmente admiro a Claudia (Sheinbaum, Presidenta de México), creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciará que iba a ser candidata a la Presidencia. Me gusta lo que está haciendo y me inspira”, destacó.

