PAN presenta amparo contra la ‘leyes espía’ aprobadas por Morena

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), presentó este martes un amparo en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación en contra de las denominadas “leyes espía”, impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Romero afirmó que Acción Nacional puso a disposición de la ciudadanía un amparo colectivo “para evitar que el gobierno federal pueda geolocalizarlos o intervenir sus comunicaciones en tiempo real”.

“Acción Nacional convoca a toda la ciudadanía a que se defienda por sí misma. Sí tú que me estás escuchando no quieres compartir tus datos, si no quieres ser alguien que esté vigilado hasta en tu más mínima privacidad puedes defenderte con este amparo colectivo que pone a disposición el PAN contra las leyes espía”, expresó Romero.

Señaló que el paquete de reformas aprobado en materia de seguridad, población y telecomunicaciones implica que, para trámites como la nueva CURP biométrica, los ciudadanos deban entregar huellas digitales, iris, rasgos faciales, además de registros financieros y médicos.

“Lo que queremos decir a la ciudadanía es que te puedes defender, no está todo acabado”, subrayó Romero.

Consideró que la resolución de este recurso será “la primera gran prueba para el nuevo Poder Judicial de la Federación, si está de lado de la ciudadanía o del gobierno oficialista”.

México se dirige a un “Estado de persecución y de espionaje”

En la misma línea, la secretaria general del PAN, Michel González Márquez, advirtió que México está siendo llevado “a un Estado de persecución y de espionaje” .

Afirmó que “las leyes espía permiten que el gobierno acceda sin orden judicial a la vida entera, desde datos biométricos, registros fiscales, historial clínico. El Estado hoy vigila a cualquier persona en cualquier momento y sin límites”.

“Acción Nacional siempre estará de lado de las familias mexicanas y no se puede quedar de brazos cruzados, viendo cómo se vulnera la privacidad y la libertad de millones de mexicanos”, insistió.

Amparo colectivo, descargado más de 600 veces

Por su parte, el director jurídico del CEN, Santiago Torreblanca Engell, informó que el amparo colectivo ha sido descargado más de 600 veces desde el portal del partido y que en cada uno de los 32 Comités Directivos Estatales se han promovido al menos 30 recursos, sumando más de mil.

Torreblanca advirtió que, dada la magnitud del asunto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá determinar la constitucionalidad de la reforma: “Será el gran reto de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación si está de lado de la ciudadanía o si está subordinada a la autoridad”.

cehr