Partido Verde respetará presidencia del PAN en la Cámara de Diputados

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reafirmó que respetará que el Partido Acción Nacional (PAN) asuma la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de la LXVI Legislatura, que arranca el próximo 1 de septiembre.

En conferencia de prensa, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, explicó que, en cumplimiento con el acuerdo político que regula la rotación del órgano parlamentario, el PVEM podría presidir la Cámara de Diputados en el tercer y último año de la LXVI Legislatura.

“Nosotros vamos en el sentido de que lo ha expresado también el coordinador del grupo mayoritario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado [Ricardo] Monreal, por respetar la ley y el acuerdo fundacional. El Partido Verde, el grupo parlamentario, le correspondería el tercer año de la legislatura presidir a la Cámara de los Diputados y es en lo que nosotros estamos y nos mantenemos”, agregó Puente Salas.

Para presidencia de San Lázaro se respetará la ley, dice Monreal

Por su parte, Ricardo Monreal aseguró que, sobre el relevo en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, “Morena va a respetar” la ley.

Lo anterior, en referencia a lo dicho el domingo pasado por el presidente de la Mesa Directiva, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien señaló que su partido respetará lo que dice la Ley Orgánica de San Lázaro, sobre que la segunda fuerza presidirá dicha instancia para el próximo periodo.

“Tenemos que discutirlo en el grupo el próximo sábado. Pero Sergio es muy inteligente, seguramente él tiene ya clarividencia, pitoniso, bola de cristal, pero lo que yo creo es, lo que yo leí que dijo él es que se va a respetar la ley. Y yo siempre dije que se va a respetar la ley” , manifestó el zacatecano.

Respecto a que en la presidencia de dicho órgano legislativo se perfila la diputada panista Kenia López Rabadán, el morenista refirió: “Yo respeto a todos los diputados, todos son importantes para mí y a todos respeto”.

Monreal descartó que al interior de la Cámara de Diputados un grupo de morenistas se opone a que el PAN presida la Mesa Directiva, y que estarían planeando mover diputados a la bancada del PVEM para que ésta se convierta en segunda fuerza.

Con informaciín de Claudia Arellano.

