‘No tengo la obligación personal de ser austero’, asegura Fernández Noroña ante críticas por su casa de 12 mdp.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”, afirmó el morenista Gerardo Fernández Noroña después de la polémica generada tras la compra a crédito de una mansión en Tepoztlán, Morelos, de 12 millones de pesos.

“Yo era franciscano porque como hijo del Pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico”, agregó el todavía presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en una conferencia de prensa.

Gerardo Fernández Noroña evita dar más datos sobre compra de mansión en Morelos

En el evento, organizado para aclarar la compra de su propiedad, el expetista evitó ofrecer más datos sobre cuánto paga de crédito, de qué tipo es, a cuántos años y con qué institución financiera.

TE RECOMENDAMOS: Presidirá Mesa Directiva el tercer año Partido Verde respetará presidencia del PAN en la Cámara de Diputados

Incluso, dejó claro que cualquier persona podría proceder en su contra por actos de corrupción, siempre y cuando haya incongruencia entre lo que yo gano y lo que estoy pagando por el inmueble en Tepoztlán, Morelos.

Previamente, Gerardo Fernández Noroña aseguró que su patrimonio es legítimo y retó a la oposición a presentar pruebas sobre los señalamientos que lo vinculan con un financiamiento ilícito.

“Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Yo he publicado, he hecho videos de la casa, la he mostrado, cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión, puedo pagarla, la estoy pagando”, comentó el senador.

La adquisición millonaria de Noroña se suma a su historial polémico contrario a los principios de austeridad que pregona el partido Morena. ı Foto: Especial.

Por último, insistió en que su patrimonio su patrimonio lo ha ”construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo”.

“Que se metan en mis cuentas, que revisen lo que quieran. Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”, concluyó el morenista.

“La verdadera oposición vendrá de dentro de Morena”, asegura el senador

Fernández Noroña entró al ojo del huracán cuando advirtió que la verdadera oposición vendrá de dentro de Morena.

“Yo creo que sí. Francamente, lo he dicho y lo creo: esta oposición va a desaparecer. Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito; pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento”, sostuvo el expetista en entrevista con La Razón.

Posteriormente la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con lo dicho por Noroña, al asegurar que hay unidad en la Cuarta Transformación.

“No. No coincido para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha. Entonces, no, no coincido en nada de lo que dijo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón. JVR