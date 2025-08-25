Sheinbaum desestima ruptura que Noroña ve en 4T; ‘no coincido, hay unidad’, destaca

La ruptura y surgimiento de una oposición desde el interior de la Cuarta Transformación advertida por el senador Gerardo Fernández Noroña fue desestimada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo no coincidir con las consideraciones que hizo el legislador.

En entrevista con La Razón, el presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado de la República comentó que tanto el PRI y PAN están condenados a desaparecer y que será dentro de la 4T donde emerja una oposición.

“Yo creo que sí. Francamente, lo he dicho y lo creo: esta oposición va a desaparecer. Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito; pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con lo dicho por Noroña, al asegurar que hay unidad en la Cuarta Transformación.

“No. No coincido para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha. Entonces, no, no coincido en nada de lo que dijo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también negó que este tipo de declaraciones le inquieten de alguna manera, pues además dentro de la 4T puede haber distintas opiniones.

-”¿Le genera alguna inquietud de este tipo de afirmaciones?”, se le preguntó.

- “Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En otro punto, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó estar detrás del impulso a la creación de nuevos partidos políticos que usan las iniciales de su nombre y se declaran afines a la Cuarta Transformación.

“No, ¿cómo crees? Cualquiera que use mi nombre para crear nuevos partidos políticos, pues está equivocado, no estoy promoviendo ningún partido político. Ni Morena tampoco, porque ahora no me corresponde, ¿verdad? Pero la gente sabe de dónde venimos. Entonces, no, no estamos promoviendo ningún partido y cualquiera que sea mi nombre, pues no debe hacerlo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

