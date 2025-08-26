Interesante que en Estados Unidos se hable de detención de tres capos: Morena

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, señaló que es “Interesante que dicen en Estados Unidos que se detuvieron a tres capos: El Chapo, El Mayo y García Luna. Para que veamos las complicidades del gobierno y el crimen organizado.”

En conferencia de prensa en Morelia, Michoacán, donde estuvo con dirigencia estatal de esa entidad, la lideresa del guinda, dijo que esto recuerda a “La senadora vendepatria que sale a los medios de comunicación a pedir la intervención, cuando su gobierno fue acreditado como narco gobierno.”

Las declaraciones se dan luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que llamó su atención el hecho de que el director de la DEA, Terry Cole, pusiera a Genaro García Luna al mismo nivel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que Estados Unidos se refiriera a sus tres grandes detenciones de narcotraficantes mexicanos.

Al respecto la dirigente morenista, insistió: “Por cierto ahora es interesante, las declaraciones que dice (Estados Unidos), lo planteaba la Presidenta, esta mañana y coincidimos; que dicen agarramos a tres capos: El Chapo, el Mayo y García Luna; los tres en la misma categoría Genaro García Luna secretario de seguridad en el gobierno de (Felipe) Calderón. Para que veamos las implicaciones.”

Cuando el director de la DEA dice que la cooperación con el Gobierno de México ha derivado en la captura de tres grandes narcotraficantes –uno de ellos Genaro García Luna– Estados Unidos confirma lo que ya era por todos conocido.



El único narcogobierno en la historia de México… pic.twitter.com/R85mCZVr3y — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 26, 2025

Alcalde Luján enfatizó que es importante recalcarlo “por eso de las hipocresías, sobre todo la de la senadora vende patrias, cuando su gobierno fue ya acreditado como un narco gobierno porque el secretario de seguridad lo menciona, como uno de los tres principales capos”

La dirigente señaló que ahora en este tiempo de la 4T de lo que se trata es “de seguir trabajando siempre en coordinación, no subordinación. La idea es que se vaya avanzando en acabar con la delincuencia y atender las causas, pero también tener un modelo de justicia sin impunidad, se tienen que abrir las investigaciones de la información que vaya saliendo, pero es bueno que la fiscal reconozca que se ha colaborado y hay que seguir avanzando en esta colaboración.”

Alcalde también mencionó que una jueza federal rechazó suspender nuevas órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles, además de la ya existente por presunto daño de 3 mil 412 mdp en compra de cuarteles para la Guardia Civil.

“Ayer le niegan el amparo a Silvano porque siempre se quieren proteger a través de estas chicanas legales para salirse con la suya, pero ahora será prófugo por corrupción. Llegan al gobierno se hacen de negocios se hacen millonarios a costa de la gente y la gente cada vez está más consciente y los michoacanos más cuál es ese camino de podredumbre, de corrupción, de privilegios, y por ello la gente pide continúe la transformación.”

