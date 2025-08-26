CSP destaca que EU haya puesto en mismo nivel arresto de García Luna que de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’

La presidenta Claudia Sheinbaum, en la Mañanera del Pueblo.

Tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que lo más llamativo fue que la Administración para el Control de Drogas (DEA) equiparó al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con narcotraficantes como "El Mayo" y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que Estados Unidos expresó que mantiene una relación de colaboración con el gobierno mexicano para la reducción de los delitos.

En ese contexto, Sheinbaum remarcó el señalamiento en el que la DEA colocó al exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón en el mismo nivel que capos de la delincuencia organizada.

“Lo que más me llamó la atención ayer, no sé si se dieron cuenta, fue lo que dijo el director de la DEA en su declaración: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna; el segundo, El Chapo; y el tercero, El Mayo’. O sea, el director de la DEA coloca al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración: ‘Hemos derribado tres grandes capos’. Está interesante, ¿no?, ¿no les parece interesante? Claudia Sheinbaum.



am