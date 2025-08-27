Atacan a balazos a jueza en Acapulco, Guerrero

Ataque a balazos a la jueza Isis Peralta Salvador, en Acapulco.

Esta miércoles, la jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Isis Peralta Salvador, fue atacada a balazos en calles del puerto de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con medios locales, el atentado ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el fraccionamiento Costa Azul, a unos pasos de la Costera Miguel Alemán, en donde la camioneta en la que se transportaba la juzgadora fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon en su contra.

Peralta aparentemente resultó herida en una pierna, pero alcanzó a salir de su vehículo para pedir ayuda, mientras que su hijo, quien viajaba con ella, resultó ileso.

La impartidora de justicia fue trasladada a un hospital, en donde más tarde su estado de salud fue reportado como estable, mientras que peritos hallaron múltiples impactos de bala en su camioneta, dos de ellos en el parabrisas, cerca del asiento del conductor.

La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación por el ataque a balazos a la jueza, luego de implementar un dispositivo de seguridad para intentar dar con los agresores.

El ataque a la juzgadora es el tercero contra servidores públicos en menos de un año. Las agresiones previas son:

Asesinato del magistrado y expresidente del Poder Judicial de Guerrero, Edmundo Román Pinzón , el 11 de diciembre del 2024)

Ataque al director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Orduño, el 30 de junio del 2024

