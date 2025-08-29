Abogado que puso freno a Viaducto de Zacatecas acusa persecución judicial

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza (a la izquierda), al anunciar la cancelación definitiva del Viaducto Elevado, el pasado 27 de mayo.

El abogado Jorge Rada Luévano acusó a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas de fabricarle una causa penal, dentro de la cual ya fue vinculado a proceso, como represalia por litigar en contra del Gobierno estatal y, en especial, por provocar la cancelación del Viaducto Elevado, la obra insignia del gobernador David Monreal.

El pasado miércoles, Rada Luévano fue vinculado por delitos contra la intimidad sexual, por supuestamente compartir fotos íntimas de su expareja sentimental, con base en una demanda que data de 2018 y que durante varios años no había procedido, aparentemente porque no tenía sustento.

El Dato: El 27 de mayo de este año, el Gobierno de Zacatecas anunció la cancelación del Viaducto Elevado, debido a que se habían acumulado nueve suspensiones.

En entrevista con La Razón, el abogado aseguró que se trata de una causa penal fabricada por la Fiscalía estatal, debido a que el despacho que encabeza, además de frenar la construcción del Segundo Piso del Viaducto, también logró que se suspendieran las corridas de toros en la entidad, desde 2022.

TE RECOMENDAMOS: En el ataque también muere su hijo Matan a exedil en zona centro de Veracruz

“Ha sido una batalla muy pública, que me ha puesto en el centro de los temas políticos aquí en Zacatecas, pero pues yo soy un abogado que represento a mis clientes y desafortunadamente se reactivó esta denuncia por violación a la intimidad sexual, la cual yo considero que está totalmente fabricada”, dijo.

El pasado 27 de mayo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció la cancelación definitiva de la construcción del Viaducto Elevado o Segundo Piso, en la capital, con el argumento de que “jueces federales corruptos y vendidos” otorgaron suspensiones, provisionales y definitivas, en los juicios de amparo promovidos en contra de la obra.

3 mil 652 millones de pesos costaría el Viaducto Elevado de Zacatecas

Para entonces ya se habían acumulado nueve suspensiones en contra del proyecto urbano —tres definitivas—, varias de ellas derivadas de la asesoría que ciudadanos y colectivos que se oponían al Viaducto Elevado recibieron del despacho jurídico de Jorge Rada.

“Nosotros hemos emprendido muchas acciones legales y se ha generado una imagen en la ciudad de Zacatecas de que el Gobierno estatal no es efectivo en cumplir los derechos humanos; creo que todas las acciones han demostrado que estamos inconformes en cómo se ocupa el gasto público y eso está dejando un precedente muy importante en el estado”, dijo Rada Luévano.

Pero la gota que derramó el vaso, según el litigante, fue la presentación de cinco demandas de amparo para que se suspenda la Feria Nacional de Zacatecas 2025 (Fenaza 2025) —cuyo inicio está programado para el próximo 5 de septiembre—, y que los recursos que se prevé destinar al evento se utilicen para el pago del aguinaldo a jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), que se les debe desde hace tres años.

Mencionó que, casualmente, el mismo día en que se presentaron estos recursos en contra de la realización de la Fenaza 2025, el pasado 15 de agosto, él fue notificado de la audiencia de imputación por el delito de violación a la intimidad sexual, en perjuicio de quien fue su pareja sentimental hace varios años.

“El viernes 15 de agosto presentamos cinco amparos colectivos de jubilados y pensionados a quienes les deben dinero; no hemos logrado que el Gobierno del estado efectúe esos pagos, a pesar de que hay un mandato constitucional en la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas, que obliga a pagar las sentencias definitivas que hayan causado firmeza”, dijo.

Explicó que, desde que inició la administración de David Monreal, se dejaron de pagar los aguinaldos a los jubilados del Issstezac, y desde entonces el Gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir con esta obligación, con el argumento de que no cuenta con recursos.

Sin embargo, dijo, el importe que se les debe asciende a 18 millones 970 mil pesos, mientras que el Gobierno gastará 70 millones en la organización de la Fenaza 2025, por lo que, recursos, sí hay.

En los próximos días, el titular del juzgado de distrito en donde se presentaron las demandas resolverá si otorga la suspensión provisional solicitada, lo que implicaría la cancelación del evento más importante de Zacatecas.

“Nosotros confiamos en que el juez de distrito nos dé la razón y que se nos conceda la suspensión, la cual implica la suspensión de toda la organización de la Fenaza”, expresó.

Refuerzan seguridad por feria anual

Por: Alan Gallegos

Integrantes del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 2025 (Fenaza 2025) y vecinos de colonias aledañas al circuito ferial, en la capital de la entidad, establecieron una serie de acuerdos para regular la circulación vial y la vigilancia durante el periodo de las festividades, que tendrán lugar del 5 al 21 de septiembre.

De acuerdo con el presidente del Comité de Vecinos de las colonias Hidráulica y Agronómica, Manuel Alejandro Moreno Escobar, las autoridades se comprometieron a que las corporaciones de seguridad municipal y estatal realizarán patrullajes continuos, con el objetivo de evitar incidentes o la comisión de delitos.

También garantizaron que se implementará un sistema de recolección de residuos sólidos más eficiente y a garantizar un flujo eficiente del tránsito, con el apoyo de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP).

En declaraciones a medios locales, el representante vecinal apuntó: “Retirarán los vehículos que estén estacionados sobre la línea amarilla que se pintó el año pasado, así como los automotores que se encuentren estacionados obstruyendo las cocheras de los vecinos”.

Moreno Escobar confió en que estas acciones se lleven a la práctica, ya que el año pasado el Patronato de la feria sí cumplió con la mayor parte de las solicitudes de los colonos, y adelantó que, en caso de que no se observe el cumplimiento, los vecinos tomarán otro tipo de medidas.

El dirigente de colonos añadió que en 2024, aún con los patrullajes y la presencia policial, se cometieron algunos delitos menores, como robo de vehículos, y se registraron faltas a la moral.