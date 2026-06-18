Autobús de pasajeros cae a barranco en la Toluca-Zitácuaro; reportan 2 decesos

El accidente se registró la mañana de este jueves 18 de junio.

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco de 20 metros sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 14, la mañana de este jueves 18 de junio, lo que dejó de manera preliminar al menos dos personas fallecidas y ocho lesionados.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Almoloya de Juárez, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, así como corporaciones de seguridad y rescate que acudieron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, de la línea Excelencia transportaba pasajeros al momento de salir del camino y precipitarse hacia una zona de barranca.

Automovilistas que circulaban sobre la vialidad fueron quienes llamaron a los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades continuaban con las labores de rescate y valoración de las víctimas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) informó que la línea de transportistas Excelencia brindará apoyo a los familiares de las personas que iban a bordo de la unidad, ya sea que hayan resultado heridas o hayan perdido la vida.

Personal de esta Coordinación atiende un accidente vehicular registrado en la autopista Toluca–Zitácuaro, a la altura del municipio de #AlmoloyaDeJuárez. pic.twitter.com/CE1MsuriK0 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 18, 2026

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FGR