Autobús de pasajeros cae a barranco en la Toluca-Zitácuaro; reportan 2 decesos

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco de 20 metros sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 14, la mañana de este jueves 18 de junio, lo que dejó de manera preliminar al menos dos personas fallecidas y ocho lesionados.
El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Almoloya de Juárez, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, así como corporaciones de seguridad y rescate que acudieron al lugar para atender la emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, de la línea Excelencia transportaba pasajeros al momento de salir del camino y precipitarse hacia una zona de barranca.
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Automovilistas que circulaban sobre la vialidad fueron quienes llamaron a los cuerpos de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades continuaban con las labores de rescate y valoración de las víctimas.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) informó que la línea de transportistas Excelencia brindará apoyo a los familiares de las personas que iban a bordo de la unidad, ya sea que hayan resultado heridas o hayan perdido la vida.
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FGR