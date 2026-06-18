Hay al menos 8 heridos

Autobús de pasajeros cae a barranco en la Toluca-Zitácuaro; reportan 2 decesos

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 14, la mañana de este jueves 18 de junio, lo que dejó de manera preliminar al menos dos personas fallecidas

El accidente se registró la mañana de este jueves 18 de junio.
El accidente se registró la mañana de este jueves 18 de junio. Foto: @pciviledomex.
Por:
La Razón Online

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco de 20 metros sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 14, la mañana de este jueves 18 de junio, lo que dejó de manera preliminar al menos dos personas fallecidas y ocho lesionados.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Almoloya de Juárez, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, así como corporaciones de seguridad y rescate que acudieron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, de la línea Excelencia transportaba pasajeros al momento de salir del camino y precipitarse hacia una zona de barranca.

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Automovilistas que circulaban sobre la vialidad fueron quienes llamaron a los cuerpos de emergencia. 

Hasta el momento, las autoridades continuaban con las labores de rescate y valoración de las víctimas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) informó que la línea de transportistas Excelencia brindará apoyo a los familiares de las personas que iban a bordo de la unidad, ya sea que hayan resultado heridas o hayan perdido la vida. 

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FGR

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