Detienen a excolaborador de Pavlovich

El exsecretario de Educación de Sonora, en imagen de archivo.

Ayer por la mañana, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) —perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Sonora— detuvieron a Víctor Guerrero González, quien fuera titular de la Secretaría de Educación y Cultura estatal en la pasada administración, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

De acuerdo con medios locales, el exintegrante del gabinete de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich fue aprehendido cerca de las 02:00 horas de la madrugada y trasladado al Centro de Reinserción Número Uno, en Hermosillo.

Hasta el momento se desconoce el monto del supuesto desvío de recursos del que se le acusa a Guerrero González, así como las circunstancias en que presuntamente se cometió el delito.

Víctor Guerrero González fue secretario de Educación y Cultura de Sonora del 2018 al 2021, año en el que terminó la administración de la entonces militante del PRI, Claudia Pavlovich Arellano.

Apenas el pasado 6 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de la exgobernadora como embajadora de México en Panamá.

En otro hecho, dos hombres, aparentemente integrantes del grupo criminal Los Rusos, —una célula del Cártel de Sinaloa—, fueron detenidos en posesión de armas de alto poder y droga en el municipio de San Luis Río Colorado. Los dos generadores de violencia quedaron a disposición del Ministerio Público.