Votan en Pantelhó, Chiapas, en elección extraordinaria; IEPC confía en triunfo de la democracia

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) declaró este domingo sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral extraordinaria en Pantelhó, donde se renovará el ayuntamiento tras varios intentos fallidos por permitir a la ciudadanía ejercer su voto.

De acuerdo con el organismo electoral, se instalaron 28 casillas en distintas localidades del municipio y se imprimieron 15 mil 256 boletas, resguardadas bajo supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

🗳️Hoy se lleva a cabo la #ElecciónExtraordinaria en el municipio de #Pantelhó #Chiapas.



📱Ubica tu casilla: https://t.co/5rGFr1AS2J



💻Conoce más información: https://t.co/X6I0lbi7ET



Tu decisión es muy importante, ¡vota este 31 de agosto! pic.twitter.com/f8fF5HRViz — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) August 31, 2025

La lista nominal incluye a más de 13 mil 300 ciudadanos con derecho a emitir su voto, mientras que se dispusieron 11 mecanismos de recolección de paquetes electorales para asegurar la integridad del proceso.

Durante la sesión, la consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, señaló que el objetivo central es dar certeza a la ciudadanía: “Todo este esfuerzo logístico responde a un mismo propósito: garantizar que cada voto cuente y sea respetado”.

Ciudadana y ciudadano de #Pantelhó, recuerda que hoy domingo, 31 de agosto📆, tienes una cita con la Democracia.



🗳️En este momento, son las 08:00 horas, y ya puedes acudir a emitir tu voto. ¡No faltes! pic.twitter.com/2IMJcCu5Bu — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) August 31, 2025

Asimismo, hizo un llamado a la participación: “No dejen que otros decidan por ustedes. El voto es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar la realidad y consolidar la paz”.

Al respecto, el consejero Edmundo Enríquez Arellano afirmó que la elección en Pantelhó representa “un paso importante para consolidar un país más democrático” y recordó que es la tercera ocasión en que se intenta realizar comicios en el municipio desde 2021.

Sesión Extraordinaria de Consejo General *** JORNADA ELECTORAL *** https://t.co/WsvY1OJZe6 — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) August 31, 2025

A su vez, la consejera Helena Margarita Jiménez Martínez subrayó que la jornada no solo significa elegir autoridades, sino abrir una vía hacia la reconciliación en una comunidad marcada por la violencia y el desplazamiento forzado.

Este proceso se concreta después de que, en 2024, las elecciones extraordinarias fueron suspendidas por falta de condiciones de seguridad ante la presencia de grupos armados y disputas por el control del cabildo.

🗓️ ¡Es hoy!

🗳️ Vota este 31 de agosto en Pantelhó.

¡Haz que tu voz cuente en las elecciones extraordinarias!#ParticipaciónCiudadanaChiapas2025 #HoySeVotaPantelhó pic.twitter.com/yFwqb1B1BK — INE Chiapas (@INE_Chiapas) August 31, 2025

Esa situación derivó en que el Congreso local nombrara un Concejo Municipal provisional, medida que posteriormente fue impugnada por vulnerar el derecho al voto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó entonces convocar a una nueva elección, programada finalmente para este 31 de agosto de 2025.

