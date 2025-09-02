Destacan reducción de homicidio doloso y robo de vehículos en Oaxaca durante 2025.

En la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública , a la que asistió el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se destacó la disminución de los homicidios dolosos y el robo de vehículos en el estado durante 2025.

En la reunión encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso que, de enero a agosto de 2025, en la entidad ha disminuido los homicidios dolosos en un 10.3 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2024; además, un 6.7 por ciento el robo de vehículos, entre los meses de enero a julio.

Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, al que asistieron integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, así como gobernadoras y gobernadores y la jefa de la Ciudad de México; el Mandatario estatal reiteró el compromiso de su administración para continuar este trabajo interinstitucional que, actualmente, da resultados que se reflejan en la reducción de los hechos delictivos.

Por otro lado, se presentaron los Acuerdos Nacionales para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública y para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, los cuales, cada entidad debe armonizar con las leyes nacionales para la suma de esfuerzos.

En su oportunidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó la importancia de fortalecer estos trabajos de seguridad nacional, entre la federación y los estados, los cuales deben ser acordes con las leyes nacionales y estatales en la materia.

Expuso que el delito de extorsión, luego de la reforma a la ley, se debe perseguir de oficio; en este sentido las entidades deben hacer lo propio en sus leyes locales.

En la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública se lograron consensos para generar políticas públicas eficaces que respondan a los retos que se tienen en la materia, así como, fortalecer la confianzaciudadana para las instituciones.

