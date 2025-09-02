Instalan Órgano de Administración Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal

Durante las primeras horas de este martes fue instalado el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Estará presidido por Néstor Vargas Solano, quien fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuenta con experiencia como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, además de titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

Los integrantes cuyo nombramiento fue realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada la noche del lunes, son Lorena Josefina Pérez Romo, quien fue candidata a ministra en la elección del 1 de junio pasado, y se ha desempeñado como magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito e integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial.

Catalina Ramírez Hernández, quien se ha desempeñado como consejera nacional de pueblos indígenas de la zona norte de Hidalgo y docente en la Escuela Superior de Huejutla (ESH), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Catalina Ramírez Hernández fue candidata de Morena a la presidencia de Huejutla, Oaxaca.

Así como José Alberto Gallegos Ramírez, quien fue coordinador general de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como titular de la Unidad de Administración y Finanzas en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), y director de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

A la integración también se sumó Surit Berenice Romero Domínguez, quien fue nombrada el lunes por el Senado de la República a nombre del Poder Legislativo, y quien se ha desempeñado como encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidos (Profeco), en sustitución de Ricardo Sheffield, subprocuradora de servicios en esa misma dependencia y directora de Análisis y Prospectiva Delegacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También ha sido magistrada de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Al Órgano de Administración Judicial le corresponde poner en marcha las medidas de austeridad que anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz que solicitará el Pleno, referentes a que los nuevos juzgadores se ajusten en salario a lo que establece la Constitución, en torno a que nadie deberá obtener mayores remuneraciones que la jefa del Ejecutivo Federal, entre otras acciones.

También deberá realizar las adscripciones de los más de 850 nuevos jueces y magistrados, que deberá ser concluido a más tardar el 15 de septiembre.

