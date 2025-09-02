Marina del Pilar participa en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En la 51 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a consolidar la paz mediante la coordinación con los gobiernos estatales, un esfuerzo que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, destacó como reflejo de los avances en Baja California.

La mandataria subrayó que la estrategia nacional no solo se enfoca en el combate a la violencia, sino también en atender sus causas de origen, ampliando las oportunidades educativas con la creación de universidades como la Rosario Castellanos, una de ellas con presencia en Tijuana.

“La seguridad es un compromiso colectivo y en Baja California seguimos la ruta trazada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, trabajando de la mano con el Gobierno de México para dar tranquilidad y bienestar a las familias”, expresó Avila Olmeda.

En el encuentro se destacó que el trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad ha permitido reducir los homicidios dolosos en un 25.3 por ciento a nivel nacional, reflejando avances tangibles en la construcción de un país más seguro.

“Nos comprometemos a seguir trabajando en equipo con el Gobierno de México para construir un país más seguro y en paz, donde las y los bajacalifornianos vivan con la certeza de que cuentan con un gobierno cercano y responsable”, concluyó.

Cuenta con todo nuestro apoyo, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein). Seguiremos trabajando en equipo para fortalecer la seguridad, construir la paz y garantizar que cada familia viva segura. https://t.co/VDltngtNpo — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 2, 2025

JVR