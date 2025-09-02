En coordinación, Gobierno Federal y de Puebla avanzan en protección a mujeres.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, participó en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública , encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde aseguró que Puebla ha mejorado en todos los indicadores de seguridad gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante su participación, el mandatario estatal puntualizó que con los Centros Libres Casas Carmen Serdán el delito de feminicidio disminuyó 51 por ciento, en comparación con el año pasado. Reconoció la participación de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), para atender la delincuencia en la autopista hacia Veracruz y Ciudad de México. Enfatizó que de manera coordinada su administración también atiende el delito de extorsión y mantiene colaboración con Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos.

Al encabezar la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció que su gobierno registra importantes avances en la coordinación con las 32 entidades del país y que el objetivo es que se consolide a partir de las leyes que han sido aprobadas a nivel federal y que buscan generar paz y tranquilidad entre las familias mexicanas.

TE RECOMENDAMOS: En reunión del Consejo Nacional de Seguridad Destacan reducción de homicidio doloso y robo de vehículos en Oaxaca durante 2025

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco explicó los avances en los indicadores como los homicidios dolosos en los que estados como Puebla registran una disminución importante entre enero y agosto de 2025.

Agradezco a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, a la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_, al titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch y al Gabinete Federal, por el acompañamiento y respaldo que han tenido hacia Puebla en materia de #SeguridadPública. 🚨👩🏻‍💼🇲🇽



La #Coordinación… pic.twitter.com/jq4L8Ss83T — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 2, 2025

En su mensaje, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, indicó que el propósito de la sesión es que federación y estados alcancen consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos para generar políticas públicas eficaces y responder a los retos en materia de seguridad. Explicó que esta sesión reafirma la voluntad de actuar coordinadamente y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Además el funcionario federal, reconoció la voluntad de las y los gobernadores con la premisa de que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Enfatizó que gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad, Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales, se redujo en un 25 por ciento el número de homicidios dolosos en el país. Detalló que en lo que va del presente año se han registrado los índices más bajos de dicho delito y 23entidades han disminuido en este indicador.

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, resaltó que en el primer eje de la estrategia de seguridad, que corresponde a la atención a las causas, han realizado una tarea coordinada con la participación de 37 dependencias federales y las 298 mesas de paz, donde intervienen autoridades estatales y municipales, para llevar programas de bienestar y prevención de la violencia y adicciones.

Finalmente, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que los números confirman los esfuerzos coordinados de las entidades federales con los gobiernos estatales, reconoció que como autoridades tienen que estar presentes en todas las calles, colonias, escuelas y poblaciones del país, porque afirmó que la única manera de contener la delincuencia es atacar desde su origen.

El gobierno de Puebla se suma a la estrategia de seguridad de la presidencia de México para consolidar un país de paz, justicia y bienestar, a través de inteligencia, tecnología y fortalecimiento de las corporacionespoliciales.

JVR