Quién es Hossein Nabor, exalcalde de Tixtla asesinado en Guerrero

Tixtla, municipio ubicado al centro del estado de Guerrero, fue escenario de un ataque armado en el que fue asesinado el exalcalde Hossein Nabor Guillén.

La Fiscalía de Guerrero informó que ya investiga el homicidio del también subsecretario de política social de la Secretaría de Bienestar, ocurrido este martes en inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla, según primeros reportes.

¿Quién era Hossein Nabor Guillén?

Nabor Guillén fue presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018, según la versión pública de su currículum vitae publicado por la Secretaría del Bienestar de Guerrero. Fue abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su máximo nivel de estudios es un posgrado y desde 2021 se desempeño como subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar.

Antes, de 2020 a 2021, trabajó como maestro invitado e interino en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

cehr