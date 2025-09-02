Ricardo Gallardo y Mario Delgado anuncian la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí

El gobernador potosino, Ricardo Gallardo, y el titular de la SEP, Mario Delgado, colaboran para llevar más oportunidades educativas al estado.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo en la Ciudad de México, para afinar los detalles de la próxima apertura en San Luis Potosí de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, que a propuesta estatal ofrecerá carreras innovadoras como Robótica e Inteligencia Artificial para una educación sin límites.

Ricardo Gallardo Cardona y Mario Delgado Carrillo. ı Foto: Gobierno SLP

El Mandatario potosino agradeció el respaldo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar las oportunidades educativas de nivel superior en San Luis Potosí, lo que permitirá a miles de jóvenes acceder a formación especializada en áreas con alta demanda laboral y contribuir a fortalecer el desarrollo económico del Estado y del país.

Miles de jóvenes potosinos se beneficiarán con la nueva Universidad Rosario Castellanos que ofrecerá carreras innovadoras como robótica e inteligencia artificial. ı Foto: Gobierno SLP

En el encuentro el funcionario federal y el Gobernador Gallardo Cardona, dialogaron sobre las oportunidades que, en su primera generación, tendrán 800 jóvenes de las cuatro regiones del Estado, ya que se pretende que la educación superior esté al alcance de todas y todos.

Finalmente, el titular de la SEP reconoció el trabajo de Ricardo Gallardo en los apoyos sociales educativos como el seguro contra accidentes denominado Apoyo Seguro al Estudiante (ASE), además de las mochilas, útiles, calzado escolar y cuadernos de trabajo gratuitos a más de 500 mil alumnos y alumnas de las cuatro regiones del Estado.

