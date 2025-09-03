Atacan a balazos a juez de control en Tula de Allende; lo reportan estable

Atentan contra juez de control en el estado de Hidalgo.

Sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra Víctor Hugo Matadamas Barranco, juez de control del Poder Judicial de Hidalgo, en el municipio de Tula de Allende.

De acuerdo con medios locales, el ataque armado ocurrió cuando el juez viajaba en su automóvil, un Mazda de color blanco, sobre la calle General Francisco Villa, en la colonia Iturbe.

En conferencia de prensa, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, informó que la víctima fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica y su estado de salud se reporta estable.

Tras los hechos, detalló, se inició una carpeta de investigación y autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la región de Tula-Tepeji para detener a los responsables.

“No habrá impunidad, cada línea de investigación será agotada hasta dar con los responsables de este ataque”, advirtió Fernández Hasbun.

🔴🎥 #EnVivo I Posicionamiento respecto a los acontecimientos de la mañana de este miércoles 3 de septiembre en Tula de Allende. 🔴🎥 #EnVivo I Posicionamiento respecto a los acontecimientos de la mañana de este miércoles 3 de septiembre en Tula de Allende. Publicado por Gobierno de Hidalgo en Miércoles, 3 de septiembre de 2025

Poder Judicial condena ataque armado contra juez de control

Por su parte, la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, confirmó que Víctor Hugo Matadamas Barranco se encuentra estable, y manifestó su solidaridad con el juez, su familia y “con todas las personas que forman parte de este Poder Judicial”.

Aladro condenó “enérgicamente” el atentado contra Matadamas, a quien calificó como un “juez honesto, recto e institucional”; además, enfatizó que, pese al atentado, no podrán vulnerar “nuestro compromiso con la impartición de justicia en favor de la sociedad hidalguense".

En 2024, Víctor Hugo Matadamas Barranco vinculó a proceso, por tercera vez, a Jovani Miguel “N”, exalcalde de Tlaxcoapan, por el delito de peculado. Presuntamente, desvió 3 millones 656 mil 242 pesos durante su periodo como presidente municipal, entre 2016 y 2020.

En junio pasado, el Jovani Miguel “N” buscó salir de prisión mediante un juicio de amparo que promovió en el Poder Judicial de la Federación (PJF). El exfuncionario se quejó contra la imposición de prisión preventiva justificada, dictada por Matadamas.

cehr