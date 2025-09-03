Quién era Efrén Ramírez Maldonado, empresario asesinado en Puebla

Efrén Ramírez Maldonado fue asesinado el pasado 1 de septiembre en Puebla.

Efrén Ramírez Maldonado, empresario dueño de Joyerías London, fue asesinado el pasado 1 de septiembre tras un presunto asalto en su domicilio, en el estado de Puebla.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, cuando cuatro individuos irrumpieron en la residencia, ubicada en el fraccionamiento Mirador La Calera, donde realizaron detonaciones de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el lugar, elementos de la corporación localizaron al empresario lesionado, quien recibió primeros auxilios y fue trasladado al Hospital Betania, donde más tarde perdió la vida.

Este miércoles, en conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que fue identificado uno de los cuatro responsables del homicidio.

La fiscal detalló el hombre fue ubicado tras acudir a un hospital privado para recibir atención médica por lesiones que al parecer sufrió durante los hechos , y agregó que está vinculado con delitos como narcomenudeo y robo a casa habitación.

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia, confirmó que cuatro hombres participaron en el presunto asalto. El 1 de septiembre llegaron en una camioneta e irrumpieron en la vivienda del empresario a través de un hueco en una malla ciclónica.

¿Quién es Efrén Ramírez Maldonado?

Aunque no se sabe mucho sobre Efrén Ramírez Maldonado, destaca que era propietario de la cadena Joyerías London, con presencia en los estados de Puebla, Veracruz y Mérida.

Además, de 2005 a 2007 fue miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Puebla, institución que condenó el asesinato y exigió “acciones concretas, eficaces y visibles” para que los hechos no queden impunes.

Además, era egresado del Instituto Oriente y de la Universidad Iberoamericana (IBERO) en la Ciudad de México.

La comunidad IBERO Puebla lamenta profundamente el asesinato de Efrén Ramírez Maldonado, egresado del Instituto Oriente e IBERO CDMX, nuestras instituciones hermanas. pic.twitter.com/4mtFJWLauS — IBERO Puebla (@IberoPuebla) September 3, 2025

