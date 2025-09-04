Fiestas Patrias 2025: ¿Quién estará en Toluca el 15 de septiembre para el Grito?

Toluca ya se prepara para las Fiestas Patrias 2025, el próximo 15 de septiembre cuando se da el Grito de Independencia.

El Estado de México ya se alista para festejar las Fiestas Patrias 2025, con orgullo y amor al país. En este sentido, las autoridades ya están planeando quién va a estar en Toluca amenizando el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

Se espera que los festejos del Mes Patrio se realicen en la Plaza de los Mártires, por lo que se prevén cortes viales para garantizar la seguridad de las personas que asistan a celebrar la Independencia de México.

¿Quién estará en Toluca el 15 de septiembre para el Grito?

En La Razón de México, te decimos cuáles son los artistas que estarán amenizando la ceremonia previa y posterior al Grito de Independencia en Toluca, Estado de México.

Hasta el momento, no existe cartelera oficial para las Fiestas Patrias 2025; sin embargo, medios locales afirman que hay dos agrupaciones que pondrán a bailar a los asistentes al evento.

Los artistas que se perfilan para presentarse en Toluca completamente gratis son los siguientes:

Grupo Merenglass

La Banda Maguey

Los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia en Toluca podrán disfrutar de diversos antojitos mexicanos por la instalación de puestos, cerca de la explanada municipal. Los mexiquenses degustarán los siguientes platillos en las Fiestas Patrias 2025:

Enchiladas

Flautas

Pambazos

Pozole

Otros platillos

El pozole es un platillo típico de México en este mes de septiembre. ı Foto: larazondemexico

¿Cómo llegar a la Plaza de los Mártires para celebrar las Fiestas Patrias 2025?

La Plaza de los Mártires se ubica en el Centro de Toluca, Estado de México, y se encuentra enfrente de la Catedral Metropolitana. El lugar se caracteriza por recibir eventos masivos, las Fiestas Patrias 2025 no son la excepción.

Está rodeada de edificios como el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y el Palacio Municipal, lo cual la convierte en un punto central para actividades cívicas y culturales en la ciudad.

Para poder trazar la mejor ruta para asistir a los festejos del 15 de septiembre, se puede utilizar Google Maps, pero se deben tomar en cuenta los cortes de vialidades que realizarán los elementos de seguridad.

5 recomendaciones para disfrutar del espectáculo

Modera tu consumo de alcohol y evita hacerlo en lugares públicos

Evalúa los accesos y salidas de emergencia del lugar a donde vayas a festejar

Si vas a un lugar espacio, considera permanecer en un lugar donde no te sientas atrapado entre la gente

Lleva calzado cómodo e hidrátate bien

No enciendas pirotecnia donde no consideres que es seguro hacerlo

Las ventas de banderas de México por las Fiestas Patrias son un clásico en el mes de septiembre. ı Foto: Archivo Cuartoscuro

