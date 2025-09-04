Supervisa Ricardo Moreno avance en el pozo de San José Otzacatipan

Supervisó los avances en la perforación del pozo en San José Guadalupe Otzacatipan

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, supervisó los avances en la perforación del pozo en San José Guadalupe Otzacatipan, obra que forma parte del Plan Hídrico Toluca, por medio del cual se garantizará el abasto del líquido en la capital mexiquense.

Durante la supervisión, el alcalde destacó que, a dos meses del banderazo de inicio de este proyecto, el pozo ya se encuentra perforado, restando únicamente la electrificación, instalaciones y obra civil para su conclusión.

Explicó además que en próximas semanas se pondrá en marcha esta infraestructura que ayudará a aliviar la escasez de agua en toda la zona, añadió que este pozo, está contemplado dentro del Programa Anual de Obras 2025, porque el compromiso del Gobierno municipal con la ciudadanía es claro, avanzar en la construcción de una ciudad eficiente que enfrenta con responsabilidad los retos del presente y del futuro por las y los toluqueños.

