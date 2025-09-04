Mara Lezama resalta reducción de 5 mil 500 mdp de la deuda heredada en Quintana Roo

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, resaltó la reducción de 5 mil 500 millones de pesos del total de la deuda heredada en el estado. Esta acción, dijo, fue resultado de la administración responsable.

Desde Calderitas, explicó que la deuda del estado pasó de 27 mil millones de pesos a 21 mil 500 millones de pesos, lo que representó una disminución histórica, pues “nunca, ningún gobierno, había disminuido”.

“No está fácil. Se logró con una gestión honesta, con responsabilidad y con un profundo amor a esta tierra quintanarroense”, dijo Mara Lezama durante su Tercer Informe de Gobierno.

Además, celebró que, por primera vez, Quintana Roo es uno de los 3 estados que no tiene observación en la Cuenta Pública ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuenta pública de 2024. Mencionó que recibió una administración que estaba entre los 10 estados con mayor cantidad de irregularidades.

“Ni un solo peso de los miles de millones que se auditan ha generado observaciones por irregularidades. Significa que esta administración maneja de manera honesta el dinero del pueblo”, mencionó.

Asimismo, aseguró que dicho logro se hizo realidad por el combate frontal a la corrupción, haciendo que la ética jamás se separe del quehacer público.

Mara Lezama también destacó que Quintana Roo mejoró la calificación crediticia que antes estaba en BBB- y que hoy se ubica A+, la cual es una calificación histórica.

Por último, agradeció la presencia de los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Oaxaca, Salomón Jara; del Cónsul General y Oficial Principal de los Estados Unidos en la Península, Justen A. Thomas; de los Senadores y Diputados Federales de Quintana Roo; los exgobernadores Jesús Martínez Ross, Joaquín Hendricks y el representante de Mario Villanueva Madrid, su hijo Ernesto; a las y los presidentes municipales, así como a Gastón Alegre López.

JVR