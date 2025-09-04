Michoacán estrena equipos de vanguardia para la lucha contra el cáncer

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puso en marcha un nuevo acelerador lineal y Pet Scan, equipos de vanguardia en el país para detectar y tratar el cáncer, lo que pondrá fin a la lista de espera en el estado.
Alfredo Ramírez Bedolla destacó la decisión de invertir 165 millones de pesos para la adquisición de estos aparatos de última generación, únicos en Michoacán y en cuatro estados del país, mismos que servirán para brindar atención a pacientes.
“La atención será inmediata. Se elimina la lista de espera de pacientes con cáncer; la capacidad diaria de atención pasa de 80 a 200 pacientes, es decir que se aumenta un 150 por ciento. Y es gratuito para pacientes sin seguridad social, mediante el IMSS Bienestar”, explicó.
Aguascalientes entre los primeros cuatro estados con mayor crecimiento salarial en 2025
Alfredo Ramírez Bedolla manifestó que los equipos, operados por técnicos y radiólogos certificados, permitirán que mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tengan una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.
“No puede esperar la atención en el tema de oncología y atención al cáncer”, afirmó, para explicar que los nuevos equipos son de alta precisión, es decir, que tratan tumores cancerígenos milimétricos sin dañar otros órganos y tejidos sanos, de manera menos agresiva y más efectiva.
También son versátiles, ya que permiten irradiar órganos complejos, incluso en movimiento, como el hígado o los pulmones; y eficientes, al tratar varias zonas del cuerpo en una sola sesión, puntualizó Ramírez Bedolla, al informar que podrán atender pacientes del IMSS, ISSSTE y del sector privado con servicio subrogado.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR