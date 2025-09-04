Vienen los mejores años, dice Villegas en Informe

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que México vive momentos “históricos” y retos “externos” que ponen a prueba la estabilidad y la paz, por lo que aseguró “no vamos a permitir que nos pongan a pelear por intereses ajenos”.

Durante su Tercer Informe de actividades, realizado en Tres Molinos, sede representativa por la construcción de la Presa El Tunal II, el mandatario local aseguró que la unidad y el amor por México deben prevalecer “antes que destruirnos entre nosotros”.

“El México de hoy no puede aceptar más conflictos internos, polarizaciones, dejemos de pelear entre nosotros necesitamos dialogar y priorizar nuestras coincidencias y construir a partir de la necesidad de nuestra gente”, dijo.

El Dato: Se prevé que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, acuda el sábado 7 de septiembre a Durango a rendir su Primer Informe de labores ante la ciudadanía.

Como ejemplo de la unidad y cooperación, el funcionario priista destacó la colaboración que ha mantenido con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “una aliada de todo el pueblo duranguense”.

“Junto con ella hemos podido realizar todo esto y estoy convencido que en próximos días con un proyecto que tenemos vamos a hacer que nazca un gigante en el tema de ganadería, no me queda ninguna cuenta que cobrar”, dijo.

Durante el acto, Villegas Villarreal dio la palabra a los secretarios de su administración para que dieran a conocer los avances y logros durante estos tres años de administración.

El secretario de Salud estatal, Moisés Nájera, resaltó la construcción de la presa El Tunal II y la Planta Potabilizadora, las cuales ayudarán de manera favorable en la salud de las familias duranguenses al reducir los problemas de dientes manchados y otras enfermedades.

De igual forma, indicó que el Programa Médico en tu Casa ofreció más de tres mil consultas a seis mil familias de 11 municipios del estado, incluidas personas de bajos recursos. Además, la remodelación de los quirófanos y el equipamiento del Hospital 450 en Durango ayudó a subir y ofrecer de 300 a mil cirugías mensualmente.

El secretario general de Gobierno, Héctor Vela, presumió la implementación del programa “Vive”, el cual es una “política pública diseñada para recomponer el tejido social a través de una estrategia que une a la sociedad y a los tres niveles de Gobierno”.

“Su objetivo es claro: construir comunidades que vivan y practiquen los valores universales. Con esta visión hemos construido un modelo que ha llegado a comunidades de grandes niveles de vulnerabilidad social, como Río Dorado con resultados relevantes, donde ‘Vive’ abre espacios de convivencia y participación, donde la cercanía se traduce en deporte y cultura”, dijo el funcionario.

Héctor Vela mencionó además que, gracias al programa y las tarjetas “Madre”, se entregan beneficios y apoyos para asegurar que las familias cuenten con lo elemental para vivir con dignidad.

En materia de Bienestar, el secretario David Payán resaltó que gracias a la tarjeta “Madre” más de 60 mil mujeres de Durango están incorporadas al programa y siete de cada 10 gastan su apoyo en alimentación y otras en servicios básicos y medicamentos.

De igual forma, dijo que se realizaron más de 17 mil obras y acciones que van desde redes de agua potable hasta comedores e infraestructura educativa y de salud. Además, 30 por ciento del gasto social se invierte en obra hídrica.

También se recalcó que durante la actual administración 121 mil duranguenses salieron de la pobreza 35 mil, de la pobreza extrema y 65 mil hoy tienen seguridad social que antes del 2022 no tenían.

En materia de Comunicaciones e Infraestructura, la secretaria Ana Rosa Hernández, indicó que se han invertido más de mil 570 millones de pesos en obras públicas como el tramo que conecta Santa María del Oro a Ciénega Grande y con la cual se redujo de tres horas a 50 minutos su recorrido.

Además de construir vialidades en Gómez Palacio, Durango, Vicente Guerrero y Canatlán, se logró agilizar la movilidad y disminuir la congestión vehicular para facilitar el acceso a servicios públicos y promover el desarrollo social.

En tanto, el secrtario de Desarrollo Económico, Fernando Rosas, afirmó que, a nivel nacional, Durango ocupa la segunda posición en actividades económicas y aclaró que de las 32 inversiones anunciadas, al momento, 28 ya se concretaron y generan más de 100 mil empleos.

En el evento estuvieron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el general del Ejército, Salvador Alvarado Martínez, los exgobernadores de Durango Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras, así como diputados locales, federales y senadores, representantes del Poder Judicial Local y los presidentes municipales de Durango y Gómez Palacio.

