Bomberos sofocan el fuego

Incendio consume palapa en zona hotelera de Cancún; reportan saldo blanco

Fuego consumió parte de la estructura de un establecimiento tipo palapa ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo

Incendio consume un inmueble en zona hotelera de Cancún, sin reporte de lesionados.
Incendio consume un inmueble en zona hotelera de Cancún, sin reporte de lesionados. Foto: Facebook, @OficialBomberosdeCancun
Por:
La Razón Online

Un incendio registrado la noche de este sábado 21 de marzo consumió parte de un inmueble tipo palapa ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, sin reporte de personas lesionadas.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 9 del boulevard Kukulcán, a la altura del acceso a Playa Caracol, informó el Ayuntamiento de Benito Juárez.

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