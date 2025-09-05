Asesinan al director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca; Fiscalía ya investiga

El director de Seguridad Pública del municipio de Cosolapa, Oaxaca, Saúl Ríos Reyes, fue asesinado mientras cenaba con su familia en un restaurante de comida rápida en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas de jueves en la intersección de la avenida 11 y calle 10, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y disparó directamente contra el funcionario, que murió en el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron al establecimiento con la clara intención de atentar contra Ríos Reyes. Testigos indicaron que el mando policiaco se encontraba acompañado de sus familiares, quienes presenciaron la agresión. La escena provocó pánico entre clientes y empleados, que se resguardaron bajo las mesas o salieron precipitadamente del restaurante.

Aunque no se registraron heridos por los disparos, varias personas sufrieron crisis nerviosa. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el deceso del funcionario. Elementos de la policía municipal y estatal aseguraron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron casquillos de armas cortas y largas encontrados en el lugar.

La fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y desplegó un operativo para dar con los responsables. Como parte de las diligencias, se revisan las grabaciones de cámaras de seguridad tanto del restaurante como de negocios cercanos y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), con el objetivo de identificar a los atacantes.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso. El cuerpo de Saúl Ríos Reyes fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en el ejido San Miguelito, donde familiares realizaron la identificación oficial. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el crimen.

El asesinato de Ríos Reyes se suma a la serie de ataques contra funcionarios locales en distintas regiones del país.

JVR