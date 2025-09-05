¿Cuáles son la colonias afectadas por el desfogue de la presa Zimapán?

El desfogue de la presa Zimapán, inició a las 8:00 horas de este viernes 5 de septiembre

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, informó que el Gobierno federal, a través de la Conagua y la CFE, autorizó la apertura controlada de las compuertas de la presa Zimapán a partir de la tarde del viernes 5 de septiembre.

En este sentido, la CEA dio a conocer la suspensión del servicio de agua potable, a través del sistema Acueducto II, lo que impactará a unas 900 mil personas.

El Acueducto II es un sistema hidráulico para el trasvase de agua de la cuenca del Pánuco (Río Moctezuma) a la Cuenca Lerma Chapala, con el cual se busca abastecer a la zona metropolitana de la capital queretana.

El desfogue inició a las 8:00 horas de este viernes 5 de septiembre, como se informó por medio de una publicación en redes sociales.

Informa la CONAGUA el adelanto del desfogue de la presa Zimapán. pic.twitter.com/ucWm8u3JE5 — CEA Institucional (@cea_qro) September 5, 2025

Asimismo, las autoridades han recomendado a la población no acercarse a cuerpos de agua que se alimenten del río Moctezuma, cuyo caudal podría aumentar. También, pidió estar atentos a las indicaciones e información oficiales compartida por las autoridades.

¿Por qué no habrá agua en 300 colonias de Querétaro?

El desfogue provocó que se pusiera en marcha el operativo preparado para atender esta contingencia y que obligará a cerrar el suministro de agua proveniente del Sistema Acueducto II.

Dicho operativo consiste la activación de la totalidad de la batería de pozos y la distribución del servicio brindado a través de las redes de agua, lo que ocasionará que se presente de manera irregular en varias colonias de la zona metropolitana de Querétaro.

Por lo anterior, Vega hizo un llamado “a la población para que, durante el periodo que se realice el desfogue y en los días posteriores en que se alcance la estabilización y normalización del servicio, hagan un uso responsable del agua disponible para consumo doméstico”.

¿Qué colonias se verán afectadas por los cortes de agua?

Mediante redes sociales y en la página de la Comisión Estatal del Agua se dieron a conocer los nombres de las colonias afectadas por la suspensión temporal del suministro de agua potable en la zona metropolitana.

Listado de colonias afectadas por el desfogue de la presa Zimapán, a cargo de CONAGUA y la CFE. pic.twitter.com/PUslRAKPX3 — CEA Institucional (@cea_qro) September 5, 2025

Cabe destacar que esta es una lista dada por la CEA, por lo que se sugiere mantenerse al pendiente de lo que las autoridades indiquen.

Por último, si bien la CEA indicó que pondrá a disposición varias pipas para suministro de agua en las zonas afectadas, se prevé una alta demanda, por lo que es importante contar con la disposición necesaria.

MSL