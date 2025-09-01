Hidalgo reafirma su compromiso con desarrollo del turismo comunitario y sostenible.

Hidalgo reafirmó su compromiso con el desarrollo del turismo comunitario y sostenible al lograr que 56 experiencias turísticas de distintos municipios avanzaran a la segunda fase de Fortalecimiento de Capacidades de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias de México, un reconocimiento que coloca al estado como referente en la materia.

Este resultado es parte de la política pública impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, que ha hecho del turismo comunitario un programa prioritario para detonar el desarrollo económico local, promover la justicia social y preservar la riqueza cultural y natural de las comunidades.

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, subrayó que este logro refleja el esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad: “La Secretaría de Turismo asume este compromiso de manera personal y hoy vemos reflejado el trabajo de nuestras comunidades en este importante resultado”.

Entre los municipios seleccionados se encuentran Acaxochitlán, Atlapexco, Huasca de Ocampo, Metztitlán, Zimapán, Huejutla de Reyes, Mineral del Chico y Tenango de Doria. Las experiencias que ofrecen van desde rutas de senderismo, cascadas y manantiales, minas históricas, balnearios y recorridos de biodiversidad, hasta expresiones de gastronomía típica, artesanías y tradiciones locales.

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Turismo federal y la UNESCO, los proyectos seleccionados cumplen criterios de autenticidad, accesibilidad, inclusión financiera, igualdad de género, descentralización e impacto positivo sostenible.

En total, Hidalgo presentó 307 propuestas, de las cuales 56 lograron avanzar a esta segunda etapa, consolidando al estado como pionero en un modelo de turismo alternativo al convencional, que reconoce el valor patrimonial y la biodiversidad de los pueblos.

Con ello, Hidalgo fortalece su vocación como destino que no sólo recibe visitantes, sino que también comparte con ellos su riqueza cultural y natural bajo un enfoque de respeto y sostenibilidad.

JVR