Mara Lezama y Olivia Salomón presentan ‘cachitos’ para el Gran Sorteo Especial ‘México con M de Migrante’.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo dieron a conocer los billetes del Gran Sorteo Especial del próximo 15 de septiembre “México con M de Migrante” con una bolsa de 255 millones de pesos y cuyas utilidades servirán para apoyar a las y los migrantes.

La titular del Ejecutivo estatal, dijo que fue una gran sorpresa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dar a conocer este sorteo con el cual se rinde homenaje a la valentía y coraje de las y los migrantes y las utilidades obtenidas serán para su apoyo.

Mara Lezama explicó que cada cachito de lotería tiene un costo de 200 pesos, y con ello se puedes llevar hasta 25.5 millones de pesos; así también se cuenta con 10 premios de 25.5 millones de pesos.

“Todas las utilidades van a ir para ayudar a nuestras paisanas y paisanos, hermanos migrantes, y es en honor a ellos el sorteo. Es con causa, y cada uno de los cachitos tiene una imagen diferente” dijo la Gobernadora al invitar a la población a participar en este gran sorteo.

Mara Lezama dijo que de esto se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y de la cuarta transformación, de que la prosperidad sea compartida y llegue a todos los hogares de México.

Por su parte la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, dijo que con este cachito se rinde homenaje a la valentía y el coraje de nuestras hermanas y hermanos migrantes.

Explicó que para este Gran Sorteo Especial del próximo 15 de septiembre “México con M de Migrante” se cuenta con 128 premios directos y 48 mil premios en total, es decir, entre reintegros y aproximaciones; pero además se tienen otros 5 premios de 10 millones de pesos, si no te sacas el premio mayor.

Finalmente invitó a la población acudir a los estanquillos para adquirir sus billetes de lotería o a través de la página web milotería.mx.

JVR