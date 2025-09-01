‘Alito Moreno detona sesión del Congreso: ‘el pueblo no te quiere’, le gritan | VIDEO

Alejandro Moreno interrumpe la sesión de este 1 de septiembre con sirenas de megáfonos.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se fue a la yugular a Morena durante la sesión del Congreso General en San Lázaro, luego de fijar la posición de su grupo parlamentario al inicio del segundo año de la LXVI Legislatura.

Tras su intervención, el senador abandonó el pleno de la Cámara de Diputados y regresó minutos después para interrumpir, con sonidos de sirenas en altavoces, a la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre.

Por espacio de 10 minutos sonaron en el salón de sesiones de San Lázaro sirenas de altavoces que portaban los legisladores del tricolor, mientras el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, llamaba a la cordura y pedía apagar los aparatos.

Los legisladores del PRI ignoraron los reiterados llamados de atención, al tiempo que portaban carteles con consignas como “Morena es un narcogobierno” y “respeto a los derechos humanos”.

En tanto, la mayoría legislativa gritaba enardecida: “¡'Alito’, entiende, el pueblo no te quiere!”, al tiempo que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dialogaba con su homólogo priista, Rubén Moreira.

Minutos después solicitó la palabra, e informó que los posicionamientos de las bancadas continuarían de común acuerdo, con respeto a quienes conforman la asamblea.

“Le pido al presidente [Alejandro Moreno] que hagamos un esfuerzo de cordura y de respeto y le pido a mis compañeros no hagamos descalificados. Ojala podamos recomponer un ambiente racional en donde ni el odio ni el rencor nos gane, que lo hagamos por nuestra patria, permitamos continuar en el debate", comentó.

Luego, cedió la palabra a Alejandro Moreno, y de a poco comenzaron a silenciarse las sirenas mientras los legisladores tomaban su lugar para continuar con la sesión.

“Alito” asegura que “hay terrorismo de estado”

Previamente, Alejandro Moreno, recordó que la semana pasada protagonizó un altercado con Gerardo Fernández Noroña en la antigua sede del Senado.

Al subir a la tribuna, Moreno no dejó pasar inadvertida la gresca, y en una nueva embestida calificó a Noroña como “cínico y corrupto”.

“¿Ustedes creen que Fernández Noroña, como presidente del Senado, se fotografíe con el narcodictador Nicolás Maduro? Presuma las fotos, ¿qué mensaje manda?, que se fotografíe con Manuel Bartlett, asesino imputado de haber asesinado a la gente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena”, señaló.

Moreno continuó, y cuestionó: “¿qué le van a decir el miércoles al secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, un hombre latino como nosotros, profesional, serio y conocedor, que sabe lo que está ocurriendo en México?, ¿así se van a presentar, divididos en el país? ¿Van a apoyar al narcoterrorismo?”, e insistió que “en México no existen condiciones de normalidad democrática, hoy el terrorismo de Estado que encabeza el gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial, no sólo de nuestra Nación, sino de toda la región”.

En medio de los gritos y hasta insultos, mientras Sergio Gutiérrez Luna llamaba al orden, el dirigente del PRI afirmó que coincidía con Morena en algo: “Morena es el segundo piso, pero de las narcodictaduras en América Latina y de romper los modelos democráticos en todo el mundo”.

Además, señaló que el primer piso de la transformación lo levantaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y que el segundo es obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador “y el legado de su íntimo círculo de criminales y narcoterroristas en toda la región”.

