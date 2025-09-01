Gobernadores respaldan resultados de CSP mientras oposición acusa mentiras en informe

Gobernadores, funcionarios y legisladores respaldaron los resultados presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 11 meses de gobierno, con avances en materia de desarrollo social, seguridad y la defensa de la soberanía ante el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, los senadores de oposición Claudia Anaya (PRI), y Clemente Castañeda (MC) criticaron el informe de la mandataria federal, al considerar que estuvo lleno de mentiras, con cuentas alegres y desbordadas de optimismo como lo hacía su antecesor, sin una sola autocrítica.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que “los hechos siguen demostrando que el modelo de la 4T mejora las condiciones de vida de la población”.

El titular del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños sostuvo que con el “segundo piso de la transformación quedó en el pasado la oscura noche neoliberal: ¡por el bien de todas y todos, primero los pobres!”, ya que con el nuevo modelo de justicia social salieron de la pobreza 13.4 millones de personas.

#Hoy la Presidenta #ClaudiaSheinbaum dio su #Pr1merInforme de gobierno en #PalacioNacional. Los hechos siguen demostrando que el modelo de la #4T mejora las condiciones de vida de la población.🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/ZMjDImBnnY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 1, 2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que “a pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta, los retos de Trump, de EU, del narcotráfico. Creo que el primer año hemos salido bien librados. Yo le deseo a la Presidenta Claudia, que es mi amiga, lo mejor, que el primer año sean las bases de los siguientes”.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, resaltó el liderazgo y visión de Sheinbaum que impulsa con rumbo el proyecto de la que está más vivo que nunca. “Hoy vemos un país con esperanza y con proyectos que generan justicia social e igualdad. La marca de este gobierno es clara, un gobierno para el pueblo y con el pueblo”, tras señalar que nuestro país “está en buenas manos”.

La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que Sheinbaum “es una mujer que cumple sus promesas, además de que no miente, no roba y que jamás traicionará al pueblo” y agradeció el trabajo que hace por el estado.

Mientras, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo hizo notar que el humanismo mexicano impulsado en los gobiernos de la Cuarta Transformación ha funcionado: 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y hoy millones de familias tienen más oportunidades.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, refirió que ha sido un año histórico del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, cuyo liderazgo, anotó, “hoy se refleja en un México con más equidad, justicia social y donde quienes más lo necesitan siempre están al centro de la toma de decisiones”.

La titular del Ejecutivo de Campeche, Layda Sansores, enfatizó que, a un año de la histórica llegada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum “ya eres líder en el mundo por tu visión, tu temple y tu honestidad ejemplar”. Además, en ese periodo “se han vivido momentos tensos con el gobierno del país vecino, que sin estridencias y con firmeza has defendido la soberanía de nuestro país”.

El director del ISSSTE, Martí Batres, manifestó, a su vez, que hay buenos resultados para los niños, niñas, jóvenes, indígenas, maestros, trabajadores y empresarios, pues “la obra pública se expande, la economía crece, la difícil relación con Estados Unidos se ha llevado con mucho acierto”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, calificó como un buen mensaje de la Presidenta Sheinbaum su informe de labores, con cifras claras y rumbo definido. “Un balance alentador que fortalece la confianza en la conducción del país”, apuntó.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló, por su parte, que Sheinbaum “refleja el compromiso hacia un México más justo, libre e igualitario. Con esperanza y convicción es un honor acompañarla en la construcción del futuro de nuestro país”.

Claudia Anaya Mota, senadora del Revolucionario Institucional, criticó el informe de la mandataria federal al señalar que está lleno de falsedades. “Nunca antes había escuchado tantas mentiras en un informe. Para muestra un botón: ¿90 por ciento de abasto en medicamento en todo el país?”.

El coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, lamentó que Sheinbaum “haya decidido continuar con la tradición de su antecesor, entregar cuentas alegres y desbordadas de optimismo, sin un solo atisbo de autocrítica en su primer informe”.

Dijo que el “el momento estelar que presume la Presidenta, contrasta con el desabasto de medicamentos en los centros de salud, que hasta hoy siguen sin reconocer; la crisis de inseguridad en prácticamente todo el país y los episodios de corrupción desde el oficialismo y su partido”.

LMCT