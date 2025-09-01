‘Han sido 11 meses de arduo trabajo’: Sheinbaum; remarca soberanía nacional

“Han sido 11 meses de arduo trabajo”, fueron las palabras con las que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo definió lo que lleva de su sexenio al rendir el Primer Informe de Gobierno, en cuyo mensaje enfatizó la soberanía con la que se mantiene el país frente al contexto internacional y ante lo que aseguró que al país le está yendo bien, pero la situación mejorará.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, exclamó Claudia Sheinbaum Pardo desde el Patio Central de Palacio Nacional.

En el marco de los diferendos que ha sostenido con Estados Unidos y las intenciones que dicho país ha manifestado sobre intervenir en territorio mexicano con fines de seguridad, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que nadie influye en esta materia más que las autoridades nacionales.

En los primeros minutos de su mensaje Claudia Sheinbaum Pardo destacó la salida de más de 13 millones de la pobreza, lo cual atribuyó a una “hazaña” iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual se ha llegado a bajar el porcentaje de población en esta circunstancia de 41.9 a 29.5 por ciento, consolidándose como el nivel más bajo en los últimos 40 años.

Evento en Palacio Nacional. ı Foto: Alejandro David Patricio

Al destacar la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 a leyes secundarias, por las que agradeció al Congreso de la Unión, Claudia Sheinbaum Pardo se detuvo para ahondar en las modificaciones a los artículos 19 y 40 con las que se rechazan las intervenciones, intromisiones y cualquier otro acto desde el extranjero “que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que el mundo entero ahora se enfrenta a “situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de Estados Unidos”, país con el que subrayó que se ha construido una relación de respeto mutuo.

Con relación a las aplicaciones tarifarias de dicho país, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México es el país con menor porcentaje de aranceles y se dijo confiada que, en el marco del TMEC, se alcanzarán mejores condiciones.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aun en medio de circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo ante decenas de invitados reunidos en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en un par de días se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar un acuerdo de colaboración en materia de seguridad, respecto de lo cual subrayó que habrá de ha darse un entendimiento sobre confianza mutua, respeto a la soberanía y territorialidad, así como la coordinación sin subordinación, pues además remarcó que las decisiones en esta materia para México se toman por parte de mexicanos y nadie más.

En este tema,Claudia Sheinbaum Pardo exaltó que el homicidio doloso se ha reducido en 25 por ciento durante los 11 meses que van de gobierno, particularmente en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Tabasco y Colima.

“Para que no haya ninguna duda, la política de Construcción de la Paz se decide soberanamente en México; nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, exclamó Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta materia, Claudia Sheinbaum Pardo se dijo segura de que el nuevo Poder Judicial ayudará al proceso de garantías de cero impunidad y los avances para afianzar los derechos de los jóvenes.

Al exponer el crecimiento del 8.5 por ciento en los ingresos, Claudia Sheinbaum Pardo extendió una invitación a los empresarios para que continúen invirtiendo para promover más el crecimiento del país.

En cuanto a la política social, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se han destinado 850 mil millones de pesos para 32 millones de familias por medio de programas sociales; en cuanto a la política educativa, subrayó la ampliación de lugares y modificación del modelo curricular para el nivel medio superior, asimismo anunció que se emprenderá una consulta nacional sobre la carrera magisterial para acordar con todos los maestros del país la decisión que se tomará sobre si se modifica o se mantiene el modelo actual.

En salud, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90 por ciento de abasto, para el primer, segundo y tercer nivel de atención por cada tipo de enfermedad.

Respecto al sector energético, Claudia Sheinbaum Pardo recordó la reciente presentación del Plan Estratégico 2025-2030 para Pemex, con el que aseguró que se garantiza su viabilidad económica, ambiental y social. Además, destacó que se ha conseguido atender los vencimientos de deuda con proveedores y ya se tiene garantizada una inversión de 150 mil millones de pesos para este año.

En cuanto a CFE, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se aumenta la capacidad de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional con 16 nuevos proyectos este año, destacando que para este año se tendrá una inversión de 90 mil millones de pesos.

Hacia el cierre del mensaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su gabinete y a los gobernadores por el apoyo recibido; particularizó el reconocimiento a los titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República, para llegar a los resultados obtenidos.

“Han sido 11 meses de arduo trabajo y quiero aprovechar para agradecer también a todo mi Gabinete, a todo el Gabinete del Gobierno de México… Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí. México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy, que inicia el Mes de la Patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México!”, exclamó Claudia Sheinbaum Pardo con el puño en alto.

FGR