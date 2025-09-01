‘Vamos bien y vamos a ir mejor’: Claudia Sheinbaum

En su mensaje por el Primer Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que a México le va bien y le va a ir mejor”.

Claudia Sheinbaum agregó que México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y celebró que sea un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario.

“Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo vale la pena, cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días, llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no los voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”, sostuvo Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Presenta balance de gestión Clara Brugada envía Primer Informe de Gobierno al Congreso capitalino

Al hablar de seguridad, aseguró que la construcción de esta política únicamente está a cargo de autoridades mexicanas y “nadie influye en ella”.

Claudia Sheinbaum destacó que el homicidio doloso se ha reducido 25 por ciento; además recordó que ya se ha emprendido planes para atender el delito de extorsión, que es de recordar que no ha disminuido.

En este marco, Claudia Sheinbaum se dijo segura en que el nuevo Poder Judicial abonará en el proceso de impartición de justicia a la población.

Claudia Sheinbaum extendió un agradecimiento a los titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa, Marina y la FGR por el esfuerzo que han dado para garantizar la paz de México.

Hacia el cierre de su mensaje, Claudia Sheinbaum comentó que “han sido 11 meses de arduo trabajo”, tras lo cual también agradeció al gabinete y a los gobernadores por el apoyo, para luego asegurar que el país va bien y le irá mejor.

El discurso Claudia Sheinbaum lo terminó recalcando que México es un país libre, soberano e independiente, para luego cerrar con un “viva la grandeza de México”, con el puño en alto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR