‘Trabajamos todos los días’, afirma Claudia Sheinbaum al ofrecer resultados en salud, educación, economía…

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum subrayó este lunes, en su mensaje por el Primer Informe de Gobierno, que estos primeros 11 meses de su gobierno se tratan del inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, con el objetivo de tener un México más justo, libre, democrático y soberano.

Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 leyes secundarias, entre las que exaltó la reforma al Poder Judicial, a razón de lo cual dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial mirando al nuevo titular, el ministro entrante, Hugo Aguilar, sentado en la primera fila de invitados.

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó las reformas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, así como aquellos cambios que constituyeron a CFE y Pemex como empresas públicas del Estado; también las relativas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres; las relativas a la recuperación del sistema férroviario del país; las que buscaron garantizar la vivienda a los trabajadores, las enfocadas al cuidado animal, la desaparición de los órganos autónomos, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación en favor de la seguridad pública, así como la prohibición del maíz transgénico.

Claudia Sheinbaum se detuvo a ahondar en las reformas hechas contra el intervencionismo y cualquier acto desde el extranjero que atente contra la independencia y soberanía de la nación.

En materia de reformas secundarias Claudia Sheinbaum destacó los cambios hechos en materia energética, de telecomunicaciones, la del Infonavit, así como la impartición de justicia y las relativas enfocadas en atender a víctimas de desaparición

En este contexto, Claudia Sheinbaum agradeció al Congreso por asumir una “actitud patriótica”.

Al abordar la incertidumbre internacional, Claudia Sheinbaum destacó que México consiguió posicionarse con las tarifas arancelarias más favorables a nivel mundial y recordó que en dos días recibirá al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para continuar con los acuerdos.

En este marco, Claudia Sheinbaum reiteró que la relación que se habrá de mantener con dicho país habrá de ser con respeto, no intervención ni tampoco subordinación.

Con relación a la atención a los connacionales que viven en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum expuso las diversas medidas consulares implementadas para brindar asistencia a los “héroes y heroínas de México”.

En materia comercial, Claudia Sheinbaum destacó que recientemente se firmaron acuerdos que acercan las economías con Brasil, lo cual también ocurrirá con Canadá y la Unión Europea.

Claudia Sheinbaum subrayó que México es respetado en el mundo y que se reconoce que el país vive su “momento estelar”. Como parte de ello, destacó que la economía muestra una fortaleza con un crecimiento anual estimado de 1.2% frente a lo que llamó expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales.

Claudia Sheinbaum también resaltó la inversión extranjera directa récord en el primer semestre del año con más de 36,000 millones de dólares; además el número de visitantes a México creció 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior la moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar.

Asimismo, Claudia Sheinbaum externó un agradecimiento al sector privado por firmar el acuerdo para estabilizar el precio de la canasta básica, de la gasolina y de la tortilla.

Claudia Sheinbaum expuso que con corte al 31 de agosto, los Ingresos se ubicaron en 5 billones 952 mil millones, que significa 8.5 por ciento mayor que respecto a 2024 y por encima a lo previsto para dicho periodo.

Al ahondar en la puesta en marcha de cinco de 15 polos del bienestar, Claudia Sheinbaum extendió una invitación a que los empresarios se sigan sumando con inversiones para promover el crecimiento del país.

Sobre la simplificación de trámites, Claudia Sheinbaum destacó la eliminación de mil 343 procedimientos que se llevaban a cabo y retrasaban procesos como búsqueda de empleo, logrando reducir 31 por ciento el costo burocrático, equivalente a cerca de 1 billón de pesos.

Claudia Sheinbaum subrayó la cercanía y apertura que se le ha dado a los pueblos originarios, a los que llamó a dar el lugar por la esencia y grandeza cultural que representan. De allí, destacó que mpás de 20 mil comunidades ya reciben directamente el presupuesto público que este año supera los 12 mil millones de pesos.

En cuanto a los programas sociales, Claudia Sheinbaum mencionó que este año se han destinado 850 mil millones de pesos para 32 millones de familias por medio de los diversos programas del Bienestar, destacando la consigna insignia de la 4T: Por el bien de todos, primero los pobres.

En materia educativa, Claudia Sheinbaum resaltó de entrada el nuevo modelo educativo en educación media superior, en donde este año se abrieron más de 37 mil lugares. También destacó a las universidades del Bienestar, la creación del Rosario Castellanos.

En el nivel básico, Claudia Sheinbaum destacó el aumento de 10 por ciento a su salario, una semana de vacaciones adicional y adelantó que este año se emprenderá una consulta nacional sobre la carrera magisterial para tomar una decisión conjunta

En materia de salud, Claudia Sheinbaum mencionó que se contarán con 31 nuevos hospitales en todo el país; adelantó que al inicio de 2026 se iniciará la construcción de 20 nuevos hospitales con ayuda de ingenieros militares.

En cuanto a los programas en lo particular, Claudia Sheinbaum destacó Laboratorio en tu clínica, para evitar saturación en los hospitales y con el que se hace llegar directamente los resultados a la población en su celular.

A pesar de los malos augurios y mentiras,, dijo Claudia Sheinbaum, todos los hospitales ya están por encima del 90 por ciento de abasto de medicamentos, asegurando que son persistentes y certeros para garantizar el acceso a la salud.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR