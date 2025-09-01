Sheinbaum: 4T se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza, es decir, la transformación avanza

En sus primeros minutos al dar su mensaje por el Primer Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que la Cuarta Transformación se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza, por lo que la Transformación avanza.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que estos primeros 11 meses de su gobierno se tratan del inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, con el objetivo de tener un México más justo, libre, democrático y soberano.

Claudia Sheinbaum remarcó el discurso que ha sostenido desde el inicio de su mandato, al asegurar que “no llegó sola” y que representa las barreras que durante siglos se enfrentaron.

Entre sus primeras palabras, Claudia Sheinbaum aseguró que los trabajos emprendidos se sustentan en la “hazaña” del exmandatario, producto de lo cual destacó que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza y el porcentaje de la población en esta condición pasó de 41.9 por ciebnto a 29.5 por ciento, el nivel más bajo en 40 años.

Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno que ahora se ha emprendido va consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar fortalece la educación la salud y el acceso a la vivienda promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada nacional y extranjera al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana.

Asimismo, Claudia Sheinbaum negó que exista la censura, y se practica la democracia, en donde la Presidenta “camina sin miedo y con cercanía en todo el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR