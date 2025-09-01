Sheinbaum da mensaje por Primer Informe de Gobierno; sigue la información más relevante

Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Sigue EN VIVO los momentos y declaraciones más importantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje este lunes 1 de septiembre por su Primer Informe de Gobierno, desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Aborda el avance de los compromisos que asumió cuando inició su presidencia, en octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum cumple, este 1 de septiembre, 11 meses al frente de la Presidencia de México y, por mandato constitucional, corresponde que este día presente su Primer Informe de Gobierno.

Así, la mandataria federal dará un mensaje desde el Palacio Nacional en donde abordará los logros de la administración federal durante su primer año al frente, que incluye avances en infraestructura, salud, educación y, especialmente, programas sociales, los cuales Sheinbaum Pardo ha impulsado como una forma de justicia social y apoyar a aquellos con menos recursos.

Claudia Sheinbaum no acudirá al Congreso de la Unión a entregar el Primer Informe de Gobierno por escrito, pues esto lo encargó a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

