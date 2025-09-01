Rosa Icela Rodríguez entrega el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum al Congreso

Rosa Icela Rodríguez entrega el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, acudió este 1 de septiembre a la Cámara de Diputados para realizar la entrega formal del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras acudir al mensaje de la mandataria federal en Palacio Nacional, donde presentó los resultados de los primeros once meses de su administración, Rodríguez se abrió pasó en el salón de sesiones, escoltada por una comitiva de legisladoras y legisladores, y entregó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el documento que detalla el estado general de la administración pública del país.

Tras entregar el informe se escucharon consignas en apoyo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum, por parte de las bancadas afines a la llamada Cuarta Transformación.

La oposición, en cambio, guardo silencio. Incluso, legisladores del PRI llegaron al recinto vestidos de negro, como si asistieran a un funeral, mientras que legisladores del PAN, quienes esperan tomar la Mesa Directiva en San Lázaro, guardaron silencio.

Al concluir la ceremonia, Sergio Gutiérrez Luna declaró haber recibido el informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum y despidió a Rosa Icela Rodríguez.

Posteriormente, la encargada de la política interior del país se retiró del recinto legislativo rodeada de legisladoras y legisladores que la saludaron y aprovecharon para tomarse fotografías con ella.

Previo a entregar el informe, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue recibida por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y legisladores de partidos aliados.

