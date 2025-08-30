Por desarrolladora inmobiliaria

Aseguran predio en Benito Juárez, Querétaro, por daños ambientales y tala ilegal

Aseguran predio en Benito Juárez, Querétaro, por delitos ambientales y de desarrollo urbano; detectan afectaciones a flora, fauna y suelo en 30 mil m²

El aseguramiento del terreno se realizó por presuntos delitos ambientales cometidos por una desarrolladora inmobiliaria.
El aseguramiento del terreno se realizó por presuntos delitos ambientales cometidos por una desarrolladora inmobiliaria. Foto: Fiscalía Querétaro
Por:
Ulises Soriano

La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, aseguró un predio en los límites del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez, por posibles delitos contra el medio ambiente y desarrollo urbano cometidos por una desarrolladora inmobiliaria.

El aseguramiento se realizó tras cumplimentar una orden de cateo emitida por un Juez de Control, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano.

El predio asegurado se encuentra en los límites del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez.
El predio asegurado se encuentra en los límites del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez. ı Foto: Fiscalía Querétaro

En el lugar se constató que se efectuaron trabajos de desmonte sin contar con las licencias correspondientes por parte de las autoridades en materia de desarrollo urbano y medio ambiente.

Durante la diligencia se verificó que el predio presentaba vialidades y caminos de acceso rellenados y compactados con material pétreo, así como residuos orgánicos como ramas, troncos y hierba producto de la tala, lo que generó un deterioro ambiental con afectaciones a la flora, fauna, suelo y ecosistemas en un área de aproximadamente 30 mil metros cuadrados.

La Fiscalía informó que en el terreno se desarrollaban 477 lotes habitacionales de entre 814 y 2 mil metros cuadrados, distribuidos en tres etapas, sin los permisos correspondientes.

Tras la inspección, los agentes documentaron las evidencias encontradas para integrarlas a la carpeta de investigación y procedieron a colocar sellos de aseguramiento en el predio, que quedó bajo resguardo de la Representación Social.

