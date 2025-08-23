Autoridades trabajan en el lugar

Fuertes inundaciones en Querétaro desplazan vehículos y dañan calles; hay 2 muertos | VIDEO

Lluvias en Querétaro provocaron inundaciones en distintos puntos; en Querétaro capital confirman dos personas muertas por desbordamiento de canal

Fuertes lluvias en Querétaro provocan inundaciones; autoridades atienden zonas afectadas.
Fuertes lluvias en Querétaro provocan inundaciones; autoridades atienden zonas afectadas. Foto: Redes sociales / PC Querétaro
Por:
Arturo Meléndez

Las fuertes lluvias en Querétaro provocaron inundaciones en diferentes puntos del estado, de forma que, incluso, en la capital se registró el fallecimiento de dos personas.

A través de redes sociales, circularon videos en donde se aprecian las fuertes inundaciones que afectaron diferentes puntos del estado de Querétaro, las cuales provocaron corrientes de agua que se desplazaron por las calles e, incluso, arrastraron automóviles a su paso.

En las grabaciones se miran las corrientes de agua cubrir automóviles y empujar camiones. En otros videos, se aprecia que el paso del agua provocó daños en edificios y el asfaltado de las calles.

En el mismo sentido, de acuerdo con medios locales, las inundaciones afectaron especialmente a la colonia Peñuelas, en Querétaro capital, donde, incluso, se reporta el fallecimiento de dos personas.

Según los reportes, las inundaciones provocaron el desbordamiento de un canal pluvial en la citada colonia, lo cual, a su vez, llevó a fuertes inundaciones en calles y viviendas.

Decenas de personas y vehículos quedaron varados, y dos habitantes habrían perdido la vida al ser arrastrados por la corriente. Las autoridades aún evalúan los daños provocados por este incidente.

Posteriormente, Protección Civil de Querétaro confirmó en sus canales oficiales que dos personas perdieron la vida por estos hechos.

A propósito, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro informó que sigue trabajando en las colonias afectadas para evaluar los daños y atender zonas de riesgo, derivadas de las fuertes inundaciones.

“En colaboración con Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, la Policía Estatal de Querétaro, Bomberos Querétaro, Protección Civil Municipal, Obras Públicas, Servicios Públicos y Sedena (sic.), estamos trabajando juntos para monitorear, identificar y atender zonas de riesgo en Querétaro debido a las lluvias”, escribió en X.

⚠️ En colaboración con @sspmqueretaro , @poesqro , @cepcq , @bomberosqueretaro , Protección Civil Municipal, Obras...

Publicado por Protección Civil del Municipio de Querétaro en Sábado, 23 de agosto de 2025

Por estos hechos, Protección Civil de Querétaro emitió una serie de recomendaciones, en espera de que continúen las lluvias en el estado este sábado:

  • Permanece en casa si no es indispensable salir
  • Evita cruzar corrientes de agua y encharcamientos
  • Desconecta electrodomésticos y aparatos eléctricos
  • Sigue las actualizaciones meteorológicas

