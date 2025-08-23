Fuertes inundaciones en Querétaro desplazan vehículos y dañan calles; hay 2 muertos | VIDEO

Las fuertes lluvias en Querétaro provocaron inundaciones en diferentes puntos del estado, de forma que, incluso, en la capital se registró el fallecimiento de dos personas.

A través de redes sociales, circularon videos en donde se aprecian las fuertes inundaciones que afectaron diferentes puntos del estado de Querétaro, las cuales provocaron corrientes de agua que se desplazaron por las calles e, incluso, arrastraron automóviles a su paso.

Inundaciones se registraron en diversas colonias, luego de la tormenta.



pic.twitter.com/lUgfDmFNFN — Azucena Uresti (@azucenau) August 23, 2025

En las grabaciones se miran las corrientes de agua cubrir automóviles y empujar camiones. En otros videos, se aprecia que el paso del agua provocó daños en edificios y el asfaltado de las calles.

En el mismo sentido, de acuerdo con medios locales, las inundaciones afectaron especialmente a la colonia Peñuelas, en Querétaro capital, donde, incluso, se reporta el fallecimiento de dos personas.

#Querétaro ⚠️ | Tormenta causa desastre en el estado



Una fuerte tormenta nocturna en Querétaro provocó el desbordamiento de un canal pluvial en la colonia #Peñuelas. La tragedia dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de viviendas inundadas.



Las imágenes muestran el… pic.twitter.com/uUcgbHOCQZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2025

Según los reportes, las inundaciones provocaron el desbordamiento de un canal pluvial en la citada colonia, lo cual, a su vez, llevó a fuertes inundaciones en calles y viviendas.

Decenas de personas y vehículos quedaron varados, y dos habitantes habrían perdido la vida al ser arrastrados por la corriente. Las autoridades aún evalúan los daños provocados por este incidente.

Posteriormente, Protección Civil de Querétaro confirmó en sus canales oficiales que dos personas perdieron la vida por estos hechos.

🚨 Ante las lluvias de este día, se registró el hallazgo de dos cuerpos desvanecidos en la zona de Peñuelas que aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales.



Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales, pic.twitter.com/X0TELq36do — Coordinación Municipal de Protección Civil Qro (@pcmqro) August 23, 2025

A propósito, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro informó que sigue trabajando en las colonias afectadas para evaluar los daños y atender zonas de riesgo, derivadas de las fuertes inundaciones.

“En colaboración con Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, la Policía Estatal de Querétaro, Bomberos Querétaro, Protección Civil Municipal, Obras Públicas, Servicios Públicos y Sedena (sic.), estamos trabajando juntos para monitorear, identificar y atender zonas de riesgo en Querétaro debido a las lluvias”, escribió en X.

Por estos hechos, Protección Civil de Querétaro emitió una serie de recomendaciones, en espera de que continúen las lluvias en el estado este sábado:

Permanece en casa si no es indispensable salir

Evita cruzar corrientes de agua y encharcamientos

Desconecta electrodomésticos y aparatos eléctricos

Sigue las actualizaciones meteorológicas

