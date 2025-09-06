Claudia descarta candidatura de Saúl en Zacatecas

Luisa María Alcalde y Saúl Monreal, en los comités seccionales de Zacatecas, el 2 de septiembre del 2025.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo en que el senador de Morena Saúl Monreal tenga la intención de buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027, para suceder a su hermano, David Monreal.

El miércoles, Saúl Monreal, denunció que existe una campaña que busca eliminarlo de la contienda por la gubernatura de Zacatecas, y advirtió que será gobernador “por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea.

Al respecto, Claudia Sheinbaum comentó ayer: “No voy a entrar en debate con Saúl, yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa de que la elección inmediata no participen familiares de la persona que hoy es coordinador, presidente municipal, o diputado, o senador”.

El Tip: Saúl Monreal publicó en su red X, un video donde refrenda su lealtad y compromiso a la Presidenta y a la 4T y le reiteró su respaldo para avanzar por México.

La mandataria añadió: “Me parece, por supuesto, que en una familia pues puede haber 10 hermanos, que cada uno ha ido encontrando su espacio, y trabajan en un lugar o en otro, tienen derecho a trabajar en distintos lugares”.

Enseguida explicó que el nepotismo “es esencialmente cuando un familiar contrata a su propio familiar en el Gobierno o, en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que él porque puede haber influencias de la persona y no se abren oportunidades para otras que quieran participar”.

Sobre el candado que impide a Saúl Monreal buscar la candidatura a gobernador de Zacatecas, la mandataria señaló: “Morena lo decidió, así está la regla”.

Previo a estas aseveraciones, la titular del Ejecutivo federal hizo una explicación exhaustiva respecto a que esta nueva legislación incluye desde el ser diputado, senador hasta presidencias municipales y gubernaturas en todo el país.

Este viernes, Ricardo Monreal, compartió en su cuenta oficial de X que “antes del informe de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, conversamos mi hermano Saúl y yo”.