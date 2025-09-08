Huixquilucan comparte información de seguridad con GN para combate a la delincuencia

Con el propósito de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad, el Gobierno de Huixquilucan compartirá con la Guardia Nacional, la información de los dos Centros de Mando con los que cuenta, con el fin de reforzar el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia y mantener a este municipio entre los más seguros de la entidad.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, a partir de este esfuerzo, Huixquilucan se convierte en el primer municipio del país que coadyuvará con la Guardia Nacional para combatir los delitos, a partir del intercambio de información e imágenes, para dar seguimiento a las denuncias, combatir los delitos que más se presentan en esta demarcación, además de prevenir la comisión de ilícitos.

Cámaras y sistemas de monitoreo permiten una respuesta más rápida ante emergencias. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Detalló que, como parte de la estrategia en esta materia, su administración compartirá a la dependencia federal la información y el monitoreo que realiza en todo el territorio, a través de sus dos Centros de Mando, los cuales cuentan con más de mil cámaras de videovigilancia, con el propósito de mantener un territorio seguro.

“En este gobierno, la seguridad es nuestra principal prioridad y para lograrlo estamos trabajando con las autoridades en la materia de los tres niveles de gobierno, pues lo que buscamos es mantener un Huixquilucan seguro y que la gente pueda seguir viviendo en paz y con tranquilidad”, señaló.

La seguridad es una prioridad para el bienestar de la población. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Romina Contreras agregó que, en los dos Centros de Mando, personal especializado de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan es el encargado de recibir llamadas de emergencia de forma directa, por redes sociales o aplicaciones tecnológicas, además de que, desde ahí, se realiza el despliegue de las unidades cuando es necesario, operar y controlar la radiocomunicación, supervisar la vigilancia urbana, revisar y alimentar la Plataforma México, así como realizar labores de inteligencia e investigación de los delitos, en apoyo a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Con el intercambio de información de los Centros de Mando, Huixquilucan busca reforzar el combate a la delincuencia ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Este esfuerzo se suma a las estrategias que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan en materia de seguridad, pues en los primeros meses de 2025 adquirió 100 nuevas patrullas y 19 motopatrullas, realiza más de 20 operativos que cada día; además, estas acciones se refuerzan con el despliegue de las seis torres móviles de videovigilancia en puntos estratégicos, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan refrenda su compromiso para mantener a la baja la incidencia de delitos de alto impacto, ya que esto se traduce en un clima de paz y tranquilidad, así como paz social, prosperidad y una mejor calidad de vida para los huixquiluquenses.

